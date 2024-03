Pénurie de médicaments, Gaza, police, Insee et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 26 mars 2024 : - La tension sur les stocks de médicaments va (encore) durer - Gaza: pour la première fois, le Conseil de sécurité vote pour un "cessez-le-feu immédiat" - Recrutement dans les forces de l'ordre : ils sont jeunes, volontaires et prêts à devenir policiers - Vous avez internet, sur téléphone fixe ou mobile ? L'Insee vous pose la question - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps clément ce mardi

La tension sur les stocks de médicaments va (encore) durer

La situation ne s'améliore pas : dans les pharmacies de l'île, les ruptures et tensions sur les chaînes de médicaments sont toujours aussi fréquentes. Une problématique avec laquelle les pharmaciens ont appris à composer, au détriment de leurs conditions de travail. Et qui n'est pas prête de s'arranger, la France n'étant pas prioritaire sur les livraisons des laboratoires.

Gaza: pour la première fois, le Conseil de sécurité vote pour un "cessez-le-feu immédiat"

Après des mois de "silence assourdissant", le Conseil de sécurité de l'ONU a enfin exigé lundi un "cessez-le-feu immédiat" à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les Etats-Unis qui se sont cette fois abstenus, provoquant la colère de leur allié israélien.

Recrutement dans les forces de l'ordre : ils sont jeunes, volontaires et prêts à devenir policiers

Ce lundi 25 mars 2024, la base aérienne 181 a accueillie 12 élèves en formation initiale de policier adjoint pour un atelier de simulation d'infractions. L'occasion pour les formateurs de revenir sur les techniques et réflexes à assimiler, pour que les interpellations en conditions réelles se passent sans encombres.

Vous avez internet, sur téléphone fixe ou mobile ? L'Insee vous pose la question

Votre ménage a-t-il accès à Internet depuis son domicile ? Personnellement, quand avez-vous utilisé Internet pour la dernière fois ? Pour votre usage privé, utilisez-vous un smartphone, un téléphone mobile ou aucun des deux ? Ces questions font partie de l’enquête sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) que l’Insee réalise du 25 mars au 19 juin 2024. À La Réunion, une centaine de ménages sont concernés. Cette enquête vise d’abord à collecter des informations décrivant l'équipement des ménages (informatique, Internet, téléphonie). Elle s’attache ensuite à mesurer les usages des ménages : les lieux, la fréquence et les types d’utilisation (administration en ligne et commerce électronique).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps clément ce mardi

Ce mardi 26 mars 2024, Matante Rosina pense que le ciel va se dégager par rapport à la veille. Le ciel se pare de bleu toute la journée même du côté du volcan ou des cirques même si quelques légers nuages se baladent. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur l'est mais rien de menaçant. Matante Rosina a rangé son éventail ces derniers jours, le thermomètre affiche des températures plus supportables.