Assurance chômage, Vendredi Saint, musique, violences urbaines et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 29 mars 2024 : - Réforme de l'assurance chômage : taper (encore) sur les plus faibles pour combler le déficit - Vendredi Saint : la passion du Christ célébrée par les Chrétiens - Maya Kamaty et Flavia Coelho, deux tantines do fé et des étincelles sous les étoiles - Violences urbaines : deux blessés par arme à feu à Bras-Fusil ce week-end, le préfet hausse le ton - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages mais peu de pluie

Réforme de l'assurance chômage : taper (encore) sur les plus faibles pour combler le déficit

"Le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité", tel est le mot d'ordre de Gabriel Attal. Raison pour laquelle – dans le but de réduire le déficit de la France, "il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année". Ce mercredi 27 mars 2024, devant des millions de Français, le Premier ministre s'est exprimé. Le chef du gouvernement s'est notamment prononcé en faveur d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, la troisième depuis 2017. Réduction de la durée d'indemnisation, montant de ces dernières… de quoi fragiliser encore les plus pauvres.

Vendredi Saint : la passion du Christ célébrée par les Chrétiens

Ce vendredi 29 mars 2024, les Réunionnais de confession chrétienne célèbrent le Vendredi Saint. Un jour de commémoration où les fidèles sont amenés à célébrer la mort de Jésus Christ sur la croix. Ce jour est très important dans la tradition chrétienne, car il commémore la Passion, c'est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion du Christ. Il s'agit donc d'un jour de recueillement, et non de fête, pour les fidèles. Le Vendredi Saint est le vendredi précédant la fête de Pâques

Maya Kamaty et Flavia Coelho, deux tantines do fé et des étincelles sous les étoiles

Elles se connaissent bien et ont déjà uni avec bonheur leur débordante énergie par le passé. Maya Kamaty et Flavia Coelho se partagent la scène du TÉAT Plein Air ce week-end, pour un métissage musical, une véritable expérience vibrante et colorée à l’occasion de la sortie de leurs albums respectifs, "Sovaz" pour l’une le 5 avril et "Ginga" pour l’autre, le 31 mai et dont ce sera le 5e opus. Interview croisée.

Violences urbaines : deux blessés par arme à feu à Bras-Fusil ce week-end, le préfet hausse le ton

Pour prévenir les troubles à l’ordre public suite aux récentes violences urbaines dans plusieurs communes du département, qui ont fait deux blessés dont un grave par arme à feu à Bras-Fusil ce samedi, le préfet de La Réunion hausse le ton. Il interdit donc le port et le transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et de leurs éléments dans le département, du vendredi 29 mars 2024 à 18h au lundi 29 avril 2024 à 8h du matin, ainsi que l’organisation des combats de rue, du vendredi 29 mars 2024 à 18h au mardi 2 avril 2024 à 8 heures.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages mais peu de pluie

Ce vendredi 29 mars 2024, Matante Rosina observe une couverture nuageuse présente sur tout le département. Elle note que les nuages sont nettement plus présents en haute et moyenne altitude. Quelques nuages plus bas provoquent de légères averses sur les pentes de l'ouest.