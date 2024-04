Eau en bouteille, Bordeaux, Aïd, Majik Kwir et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 11 avril 2024 : - Eau péi en bouteille : buvez sans modération et sans risques - Bordeaux : un mort et un blessé dans une attaque au couteau - Aïd el-Fitr : bonne fête à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans de La Réunion - Festival Majik Kwir : une ode à la création LGBTQIA+ à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et un peu de pluie

Eau péi en bouteille : buvez sans modération et sans risques

De l'eau minérale aromatisée aux bactéries et aux pesticides, voire même aux polluants éternels… voilà le scandale qui épingle les produits du groupe Nestlé. Perrier, Contrex, Hépar, Vittel… sont les marques concernées. Une affaire qui met en lumière le manque de transparence sur le contenu de ces eaux en bouteilles. Mais alors, La Réunion est-elle concernée ? Quid des bouteilles produites dans l'île ? Leur qualité sanitaire est-elle assurée ? L'Agence régionale de santé – sollicitée par Imaz Press – nous a répondu.

Bordeaux : un mort et un blessé dans une attaque au couteau

Un homme suspecté d’avoir poignardé dans la soirée du mercredi 10 avril deux personnes sur les quais de Bordeaux, dont une mortellement, a été tué par des policiers alors qu’il tentait de s’enfuir. "La piste terroriste semble désormais totalement écartée", a toutefois déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) une source policière.

Aïd el-Fitr : bonne fête à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans de La Réunion

Ce mardi soir 9 avril 2024, les Musulmans de La Réunion ont observé le ciel avec la plus grande attention. Sous le ciel voilé, la lune n'a pas été observée. C'est donc ce jeudi 11 avril 2024 que les musulmans fidèles mettent fin à un mois de jeûne. L'Aïd el-Fitr marque en effet la fin du mois sacré du Ramadan et le début d'un nouveau mois dans le calendrier islamique

Festival Majik Kwir : une ode à la création LGBTQIA+ à La Réunion

Le Festival Majik Kwir se tiendra dans les jardins du Fonds régional d’art contemporain à Piton Saint-Leu (FRAC) les vendredi 26 et samedi 27 avril 2024. Inspiré de l’ouvrage illustré "Majik Kwir", conçu par les artistes Brandon Gercara, Ugo Woatzi et Emma Di Orio, ce festival promet une plongée profonde dans un univers alternatif où la magie et la force des identités LGBTQIA+ défient les oppressions persistantes. Le vendredi 26 avril, la présentation de l’édition sera suivie d’une performance et d’un DJ Set.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et un peu de pluie

Matante Rosina a bien regardé tout au fond de sa tasse de café. Elle a vu qu'il y aura des nuages et un peu de pluie ce jeudi 11 avril 2024. Elle a aussi vu qu'il y aura un peu de vent. Et que que dit le ciel près de chez vous