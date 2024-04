Houle, Open des Brisants, motards, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 13 avril 2024 : - La houle va déferler, des vagues de huit mètres attendues - Open des Brisants : le plus gros tournoi du monde de beach tennis - Contrôles technique des deux-roues : malgré l'obligation, les motards disent toujours "Non" - Saint-Joseph, Trou d'Eau, papiers dématérialisés, eau et érosion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil après quelques petites pluies

La houle va déferler, des vagues de huit mètres attendues

Une houle importante est attendue dès la fin de la journée ce samedi 13 avril 2024. "L'état de mer va se dégrader significativement en cours de journée, la houle va rapidement s'amplifier pour atteindre en moyenne 3 mètres à 4 mètres, les vagues les plus hautes pourraient même atteindre les 7 à 8 mètres" prévient Météo France

Open des Brisants : le plus gros tournoi du monde de beach tennis

L’Open des Brisants est passé dans une autre dimension. Pour sa 13e édition, qui aura lieu du mercredi 8 mai au dimanche 12 mai 2024, le tournoi devrait réunir les vingt meilleurs mondiaux, hommes et femmes, à qui il distribuera les 75.000 dollars de dotation qui en font aujourd’hui le tournoi le plus doté au monde, parmi les Sand Series, l’équivalent des Masters 1.000 en tennis. Les organisateurs disent qu'il s'agit du "plus gros tournoi du monde". Qui dit mieux ?

Contrôles technique des deux-roues : malgré l'obligation, les motards disent toujours "Non"

Ce samedi 13 avril 2024, à l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC), les conducteurs de deux-roues sont appelés à se rassembler devant la préfecture à 10 heures. La raison de leur colère : le contrôle technique des deux-roues, le CT2RM, rendu obligatoire à partir du lundi 15 avril 2024.

Saint-Joseph, Trou d'Eau, papiers dématérialisés, eau et érosion

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2024

• Lundi 8 avril - Vol à main armée à Saint-Joseph : un deuxième homme interpellé

• Mardi 9 avril - Trou d'Eau : le saviez-vous, cette plage très prisée… est privée

• Mercredi 10 avril - Papiers dématérialisés : un portefeuille bientôt vide et une fracture numérique encore plus présente

• Jeudi 11 avril - Eau péi en bouteille : buvez sans modération et sans risques

• Vendredi 12 avril - À La Réunion, l'érosion rendra (bientôt) les zones côtières inhabitables

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil après quelques petites pluies

Pour ce samedi 13 avril 2024, même si quelques gouttes tombent ici et là tôt ce matin, Matante Rosina promet un matin sous le soleil. Plus on avance dans la journée, plus les nuages s'installent sur les pentes de l'ile laissant échapper quelques averses dans les hauts.