Vanille, engagée, rétro, malbouffe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 11 mai 2024

L'avenir incertain de la vanille péi

C'est à La Réunion, sur notre île, que la culture moderne de la vanille est né, après que le procédé de fécondation à la main la rendant fertile ait été découvert. Mais sa production est en chute libre et la survie de la plante sur l'île en danger, la faute au dérèglement climatique

Leïla, une Réunionnaise qui s'engage dans une campagne contre l’extrême pauvreté

Leïla Bordie-Randera, Réunionnaise de 31 ans, a été sélectionnée pour faire partie des 35 jeunes français en campagne contre l’extrême pauvreté de l'ONG One. Une mission qui a pour objectif d'interpeller les candidats – et futurs élus – du Parlement européen pour qu'ils s'engagent à assurer les donations humanitaires à destination des pays pauvres lors de leur mandat

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 mai au vendredi 10 mai 2024 :

• Lundi 6 mai - Air Austral : accord de principe trouvé, sortie de zone de turbulences en vue

• Mardi 7 mai - Danger : les rats prolifèrent dans toute l'île, les cas de leptospirose battent des records

• Mercredi 8 mai - Air Austral : l'accord de performance collective devrait être signé dans la journée

• Jeudi 9 mai - Mayotte : un enfant de trois ans meurt du choléra

• Vendredi 10 mai - • Vendredi 10 mai - Air Austral : l'accord est signé mais la compagnie n'est pas (encore) tirée d'affaire (Photo : rb/www.imazpress.com)

À Rio, haro sur la malbouffe dans les écoles

Poulet aux pommes de terre, salade de carottes et de chou, pastèque: ce menu aux allures de diète "detox" est servi dans une cantine scolaire de Rio de Janeiro, pour combattre le fléau de l'obésité infantile.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps d'hiver austral

Ce matin, Matante Rosina prend ses jumelles et voit au loin, du côté du volcan, un ciel bien gris ce samedi 11 mai 2024. En revanche, ailleurs, le soleil est bien présent offrant une belle journée. Un temps d'hiver austral idéal pour aller pique-niquer dans les hauts qui restent bien dégagés toute la journée. Côté températures, elles peuvent atteindre les 31 degrés sur le littoral et les 25 degrés dans les cirques. Le vent souffle en rafales dans le sud et peut atteindre les 50 km/h.