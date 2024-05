Salon VivaTech, Nouvelle-Calédonie, Croix-Rouge, Sabouk et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 22 mai 2024 : - Salon VivaTech : dix entreprises réunionnaises s'exposent à Paris - Macron en route pour la Nouvelle-Calédonie, où le retour au calme est fragile - Croix-Rouge : appel à la générosité dans les rues de La Réunion - Coup de Sabouk samedi soir, au Téat Plein Air - La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie dans le sud

Salon VivaTech : dix entreprises réunionnaises s'exposent à Paris

Le salon de la tech et des startups Vivatech ouvre ses portes ce mercredi 22 mai 2024 pour quatre jours d'annonces et de conférences. Parmi les 2800 exposants présents, 10 entreprises réunionnaises. L'occasion de présenter au secteur les innovations péi, en matière de santé, d'énergie, ou encore de cybersécurité. Elles auront jusqu'à ce samedi pour présenter leurs travaux, et convaincre les visiteurs et autres entrepreneurs

Macron en route pour la Nouvelle-Calédonie, où le retour au calme est fragile

Emmanuel Macron s'est envolé mardi soir pour la Nouvelle-Calédonie avec l'objectif d'y renouer le fil du dialogue entre loyalistes et indépendantistes et d'accélérer le retour à l'ordre après plus d'une semaine d'émeutes causées par l'adoption d'une réforme électorale contestée.

Croix-Rouge : appel à la générosité dans les rues de La Réunion

Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin 2024, se déroulera la 90ème Quête nationale de la Croix-Rouge française, le rendez-vous annuel pour toutes les structures locales de l'association. Pour assurer la poursuite de leurs actions de solidarité, les milliers de bénévoles arpenteront les rues des France métropolitaine et d'outre-mer, tirelire à la main, pour sensibiliser le public et collecter un maximum d'argent

Coup de Sabouk samedi soir, au Téat Plein Air

Reconnaissable entre mille, le son de Sabouk n'a pas pris une ride. Et ça fait 35 ans que ça dure avec toujours la promesse d’une plongée tête la première dans la fusion du jazz et du maloya. Un grand moment à vivre samedi soir sous les étoiles de Saint-Gilles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie dans le sud

Matante Rosina ne va pas annoncer une amélioration du temps dans le sud pour ce mercredi 22 mai 2024. Nuages et pluie se donnent rendez-vous dans le sud et le sud-est. Ailleurs, c'est moins pluvieux mais ce n'est pas non plus du beau temps qui vous attends. Les alizés soufflent encore bien fort aujourd'hui et peuvent atteindre les 60 km/h.