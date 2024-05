Pharmacies, risque, élections, JIR et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 mai 2024 : - Opération "journée et nuit mortes" : pharmaciens en colère… et officines fermées - Hyacinthe, Fakir, Belal… : un tour de l'île pour collecter les souvenirs des Réunionnais.es - Comment voter par procuration pour les Européennes - Redressement judiciaire : la période d'observation du JIR prolongée jusqu'au 3 juillet - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et des températures en baisse

Opération "journée et nuit mortes" : pharmaciens en colère… et officines fermées

À La Réunion ce jeudi 30 mai 2024, la majorité des pharmaciens de l'île ont l'intention de suivre le mouvement de grève nationale. Leurs principales inquiétudes : les pénuries de médicaments, l'inflation et un projet de loi visant à faciliter la vente en ligne. Des difficultés qui impactent le quotidien des officines. L'année dernière, plus de 200 pharmacies ont fermé dans l'Hexagone et trois à La Réunion. Un rassemblement est également prévu à Saint-Denis devant la préfecture à 11 heures ce jeudi.

Hyacinthe, Fakir, Belal… : un tour de l'île pour collecter les souvenirs des Réunionnais.es

Cyclone, éruption volcanique, incendies… depuis toujours La Réunion est soumise à de nombreuses catastrophes naturelles. Dans le cadre de sa thèse universitaire, Messie Dupont, étudiante et géographe parcourt l'île afin de restaurer les mémoires du passé et récolter des données sur le vécu des réunionnais lors de ces événements. Et ce, afin peut-être d'en tirer des leçons pour l'avenir où les bouleversements risquent d'être encore plus impressionnants

Comment voter par procuration pour les Européennes

Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, vous pouvez faire une procuration à une personne de confiance. Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Votre mandataire devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos consignes

Redressement judiciaire : la période d'observation du JIR prolongée jusqu'au 3 juillet

Ce mercredi 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint-Denis a octroyé un nouveau sursis pour le Journal de l'île, annonce le média. Sa période d'observation est prolongée jusqu'au 3 juillet prochain, après un premier sursis accordé le 4 avril pour le titre de presse placé en redressement judiciaire depuis janvier. (Photo rb/www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et des températures en baisse

Matante Rosina a préparé son parapluie et son ti palto. Elle a senti qu'il y aura de grosses averses et que les températures seront en baisse ce jeudi 30 mai 2024. Tout cela est vrai chez vous ?