Sakifo, Macron, Olivier Marimoutou, star-ups et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 7 juin 2024 : - Sakifo : 20 ans de concerts, d'émotions et de liesse sous l'oeil d'Imaz Press - Guerre, Gaza, élections européennes... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron - Championnats du monde de dropknee : un début de saison prometteur pour Olivier Marimoutou - Les start-ups, un "vrai moteur pour l'économie réunionnaise" pour Elisabeth Péguillan - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau le matin mais nuageux l'après-midi

Sakifo : 20 ans de concerts, d'émotions et de liesse sous l'oeil d'Imaz Press

C'était il y a 20 ans. En 2004. Un festival prénommé Sakifo faisait résonner ses premières notes de musique en plein cœur de la ville de Saint-Leu. Imaz Press, alors tout juste âgé de 4 ans, misait sur cet événement auquel beaucoup ne croyaient pas. Installé sur un coin de table dans un minuscule container qui ne s'appelait pas encore "salle de presse", avec un réseau internet alimenté par lo bann zoizo martin, notre média assurait la couverture de l'événement en direct pour la première fois. Il a été le premier à le faire. Il a continué à le faire tout au long des deux décennies suivantes. De Saint-Leu où le Sakifo a été porté sur fonts baptismaux, à la Ravine Blanche à Saint-Pierre où il a grandi et mûri. En photos, en vidéos, en textes, Imaz Press a été de tous les concerts, de toutes les aventures musicales. Ce vendredi 7 juin, date de lancement de la 20ème édition du festival de toute les musiques, nous vous proposons de revivre en images quelques-uns des moments du festival. Bonne balade dans le temps… et le tempo.

Guerre, Gaza, élections européennes... Ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Quelques heures après les cérémonies commémorant les 80 ans du Débarquement des alliés, le 6 juin 1944, qui mena à la libération de la France, le président de la République, Emmanuel Macron, accorde une interview à TF1 et France 2 pour évoquer les conflits qui font rages en Ukraine et dans la bande de Gaza.

Championnats du monde de dropknee : un début de saison prometteur pour Olivier Marimoutou

Du 14 au 26 mai 2024, a eu lieu à Antofagasta au Chili, les championnats du monde de dropknee. Parmi les Réunionnais en lice, Olivier Marimoutou. Visé sur sa planche, le surfeur a terminé 13ème en dropknee (à genoux sur la planche) et dans les 25èmes en prone (allongé sur le bodyboard). De retour à La Réunion, il revient sur sa compétition et sur les enjeux à venir. "Globalement, c'est un bon déplacement", confie-t-il.

Les start-ups, un "vrai moteur pour l'économie réunionnaise" pour Elisabeth Péguillan

Depuis une dizaine d'années, le mot start-up est sur toutes les lèvres du monde entrepreneurial. En mai dernier, dix start-ups réunionnaises étaient d'ailleurs conviées au plus grand salon européen dédié à l'innovation et aux technologies, VivaTech. Pour autant, la ligne entre une entreprise classique et une start-up peut être floue pour certaines personnes. Elisabeth Péguillan, directrice générale du Village by CA, nous explique la différence – et ses avantages.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau le matin mais nuageux l'après-midi

Kosa Matante i di pou zordi ? Ce vendredi, si la matinée sera nuageuse, du sud à l'ouest, Matante prévoit un large soleil sur le littoral. Un soleil de courte durée. Matante le dit, l'après-midi sera gris.