Sexisme, foot, rétro, cacahuètes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 17 juin 2023 : - À La Réunion aussi, les remarques et comportements sexistes au travail continuent - Foot : les Bleus ne forcent pas leur talent contre Gibraltar - Plastiques, lecture, prix de l'alimentaire, assurances, urgences - Quand les cacahuètes "dansent" dans la bière La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

À La Réunion aussi, les remarques et comportements sexistes au travail continuent

Le sexisme a encore de beaux jours devant lui. Selon le deuxième baromètre publié jeudi 15 juin par le collectif d'entreprises Stop au sexisme ordinaire en entreprise (#StOpE), 8 femmes sur 10 estiment que les attitudes et décisions sexistes sont "régulières au travail". Parmi les femmes interrogées, elles sont aussi plus de 75 % à avoir indiqué être confrontées régulièrement à des blagues sexistes. Et si aucun chiffre n'a été donné pour La Réunion, difficile d'imaginer que la situation n'est pas la même dans l'île.

Foot : les Bleus ne forcent pas leur talent contre Gibraltar

L'équipe de France n'a pas forcé son talent pour dominer 3-0 une très faible formation de Gibraltar, enregistrant sans briller sa troisième victoire en autant de matches des qualifications de l'Euro-2024, vendredi à Faro (Portugal).



Plastiques, lecture, prix de l'alimentaire, assurances, urgences

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023 :

• Lundi 12 juin - Malgré l'interdiction, la vaisselle jetable continue de s'incruster

• Mardi 13 juin - À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture ni l'orthographe

• Mercredi 14 juin - Bruno Le Maire a promis une baisse des prix en juillet, le rendez-vous est pris…

• Jeudi 15 juin - L’inflation grimpe, le nombre d'automobilistes assurés chute

• Vendredi 16 juin - SOS aux urgences : les hospitaliers travaillent quotidiennement à flux tendu



Quand les cacahuètes "dansent" dans la bière

Elles devraient y couler, et pourtant les cacahuètes "dansent" dans la bière: ce phénomène, expliqué dans une étude parue mercredi, a des implications pour l'extraction de minerais ou la compréhension de faits géologiques liés aux volcans.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l'après-midi

Matante Rosina se dit qu'il y en a pour tout le monde ce samedi 17 juin 2023. La matinée est bien ensoleillée et l'après-midi sera un peu nuageuse. Il y aura même de petites pluies précise notre gramoune.Tout cela est vrai chez vous ?