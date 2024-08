Volcan, forte houle, baleine, rando-vélo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 21 août 2024 : - Un volcan qui fascine la population, mais inquiète les autorités - Une forte houle pourrait déferler en fin de semaine - Cap Lahoussaye : ballet aquatique pour une baleine et son baleineau - Une Rando-vélo pour (re)découvrir l'ouest de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du vent

Un volcan qui fascine la population, mais inquiète les autorités

Huit mois après la publication des résultats d'une grande concertation organisée avec l’ensemble des acteurs travaillant autour du Piton de la Fournaise, les autorités ont inauguré de nouveaux dispositifs aux abords du volcan. Issus des 15 recommandations pour le développement du tourisme volcanique retenues par la préfecture, ces dispositifs visent à améliorer l'expérience aux abords du volcan. Mais si certains Réunionnais espèrent toujours une ouverture de l’enclos, sans aucune réglementation, comme cela se faisait auparavant, cette éventualité n'est pas à l'ordre du jour.

Une forte houle pourrait déferler en fin de semaine

La houle pourrait encore déferler sur les côtes de La Réunion ce samedi 24 août et ce dimanche 25 août 2024. "Selon les prévisions disponibles en ce mardi soir, les hauteurs moyennes seraient proches des 5 mètres" indique Actus Météo 974 sur ses réseaux sociaux. "Ce serait potentiellement du très costaud, sans nul doute le plus gros épisode de cet hiver jusqu'à présent" ajoute-t-il. Le littoral ouest et sud ouest a déjà connu plusieurs épisodes de fortes houle au cours des dernières semaines. La plus grande prudence sera donc de mise en bord de mer

Cap Lahoussaye : ballet aquatique pour une baleine et son baleineau

Une baleine et son baleineau se sont livrés à un ballet aquatique plein de grâce et de douceur ce mardi 20 août 2024 au large du Cap Lahoussaye (Saint-Paul). Circonvolutions, cercles et sauts ont été capturés par l'un de nos fidèles internautes. Merci à lui de nous faire partager ce spectacle

Une Rando-vélo pour (re)découvrir l'ouest de La Réunion

La Rando-vélo aura lieu ce dimanche 25 août 2024. Organisée par les cinq communes du Territoire de l'Ouest, en collaboration avec l'Office municipal des sports (OMS) de la ville du Port, l'événement cycliste est ouvert à tous les publics. Trois parcours et deux points de départ au choix seront proposés aux cyclistes. "En plus de la découverte des richesses de l'Ouest, les participants bénéficieront d'un stand de ravitaillement" précisent les organisateurs

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du vent

Ce mercredi 21 août 2024, Matante Rosina a intérêt de bien attacher son chapeau encore une fois. Le vent souffle encore bien fort aujourd'hui. Il pourrait atteindre les 80 km/h en rafales. Les plages de l'ouest seront également bien ventées. Le soleil est bien présent au lever du jour sauf du côté du sud sauvage où les nuages s'installent. Ils peuvent même laisser échapper quelques gouttes. Dans la journée, les nuages se baladent un peu partout mais ne restent pas très longtemps. Les Hauts de l'île restent sous un beau ciel bleu.