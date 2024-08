Houle, Allemagne, rétro, chikungunya et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 24 août 2024 : - De la (très) grosse houle et du fort vent tout le week-end - Allemagne : une attaque au couteau lors d'un festival fait trois morts et des blessés - Rétro : rentrée scolaire, vols, volcan, baleines, chiens torturés - Un cas autochtone de chikungunya confirmé à La Réunion, une première depuis une dizaine d’années - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la houle

De la (très) grosse houle et du fort vent tout le week-end

Un épisode de grande houle, le plus important de la saison, commencera ce samedi 24 août et se poursuivra jusqu'à ce dimanche, indique Météo France. Des vagues d'une hauteur moyenne de 5,50 mètres, avec des déferlantes plus élevées, sont attendues sur les côtes ouest et sud. "La plus grande prudence est de rigueur le long du littoral" soulignent les météorologues. L'ouest et le sud seront placés en vigilance jaune vagues-submersion à partir de 14h ce samedi. La vigilance sera augmentée à orange en fin de journée

Allemagne : une attaque au couteau lors d'un festival fait trois morts et des blessés

Trois personnes sont décédées et quatre ont été gravement blessées dans une attaque au couteau commise vendredi soir lors d'une fête communale à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, par un suspect qui a pris la fuite, a indiqué la police.

Rétro : rentrée scolaire, vols, volcan, baleines, chiens torturés

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 août au vendredi 23 août 2024:

• Lundi 19 août - C'est l'heure de la rentrée pour les 217.350 élèves de l'île

• Mardi 20 août - Vols sur les exploitations agricoles : des récoltes perdues et des agriculteurs désarmés

• Mercredi 21 août - Un volcan qui fascine la population, mais inquiète les autorités

• Jeudi 22 août - Pour laisser les baleines nager en paix, un durcissement de la réglementation n'est pas exclu

• Vendredi 24 août - Saint-Denis : des cadavres de chiens découverts dans un squat, les associations alertent sur les tortures infligées aux animau

L’ARS La Réunion confirme un cas de chikungunya ce 23 août 2024 chez un patient résidant à Saint-Gilles-les-Bains. Il s’agit d’une contamination autochtone car le patient n’a pas séjourné à l’étranger récemment. Le dernier cas autochtone détecté à La Réunion remonte à plus d’une dizaine d’années. "Le patient se porte bien. Les équipes de l’ARS La Réunion ont sensibilisé les habitants du quartier et des traitements de lutte anti-vectorielle ont été réalisés autour du domicile de la personne" précise l'ARS, dont nous publions le communiqué ci-dessous

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et de la houle

Au menu de la météo de Matante Rosina de ce samedi 24 août 2024 : houle et vent. Même si la mer est calme en matinée, Matante Rosina prévient qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. L'ouest et le sud vont être frappés par une houle voisine de 5,50m. Ne vous aventurez pas sur le littoral de ces régions. Le vent se renforce dans l'ouest et l'est. En rafales, il peut atteindre les 100 km/h. Et en plus de tout ça, le front froid apporte des averses sur le sud-ouest. Au nord, le ciel reste dégagé. Les températures baissent dans le sud alors que le nord et le nord-est connaissent une hausse.