Vélo, éducation, Poutine, Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 27 juin 2023 : - Partage de la route : vélos et voitures ne font pas (toujours) bon ménage - Généraliser l'accueil des élèves de 8h à 18h dans les collèges REP+, "irréalisable" pour les syndicats - Poutine se pose en garant de la paix intérieure, Prigojine justifie sa rébellion avortée - Saint-Denis : les ateliers intergénérationnels de retour dès la rentrée prochaine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon

Partage de la route : vélos et voitures ne font pas (toujours) bon ménage

Ce week-end du 25 juin 2023, un grave accident a eu lieu sur les routes de l'ouest, en marge du championnat régional de cyclisme sur route. Un coureur cycliste bien connu du circuit – Florian Sandira – a été victime d'un terrible accident en tentant d'éviter une voiture, alors que la course battait son plein. Un accident qui ramène sur la table le sujet de la cohabitation (parfois et même souvent) difficile entre les cyclistes et les automobilistes.

Généraliser l'accueil des élèves de 8h à 18h dans les collèges REP+, "irréalisable" pour les syndicats

À l'occasion d'un déplacement à Marseille cette semaine, Emmanuel Macron doit annoncer ce mardi 27 juin 2023, "la généralisation de l'accueil garantit de 8 heures à 18 heures dans tous les collèges REP+ (réseau d'éducation prioritaire) de France. Une annonce qui, si elle venait à se concrétiser, ne passe pas du côté des syndicats. Le projet est bien "loin des réalités que vivent les professionnels de l'Éducation nationale" soulignent les syndicalistes.

Poutine se pose en garant de la paix intérieure, Prigojine justifie sa rébellion avortée

Vladimir Poutine s'est posé lundi soir en garant de la paix intérieure en Russie, assurant avoir évité un bain de sang, lors de sa première déclaration publique depuis la brève rébellion de Wagner, que son chef Evguéni Prigojine a justifiée pour sauver le groupe paramilitaire et non s'emparer du pouvoir.



Saint-Denis : les ateliers intergénérationnels de retour dès la rentrée prochaine

Depuis le mois de janvier 2023, la ville de Saint-Denis a lancé « les ateliers Intergénérationnels », un dispositif qui a pour but de renforcer le lien entre les plus jeunes et les ainés. Expérimenté dans neuf établissements scolaires de Saint-Denis, après cinq mois de fonctionnement, l’action sera étendue à plus grande échelle dès la rentrée prochaine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps est bon

Matante Rosina pense que la journée va être belle ce mardi 27 juin 2023. Il va faire beau sur la plupart de l'île même si quelques nuages sont de passage. Le vent est très léger pour aujourd'hui.