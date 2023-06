Violences sur des enfants, incestes, Nanterre, Saint-Paul et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 28 juin 2023 : - Violences sexuelles et incestes sur enfants : une situation "catastrophique" à La Réunion - Incestes : viols, silence, plaintes... les victimes "condamés à perpétuité" - Violences à Nanterre après la mort d'un jeune tué par un tir de police - Le maire de Saint-Paul proteste contre la fermeture du centre de secours du Berninca - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages s'invitent

Violences sexuelles et incestes sur enfants : une situation "catastrophique" à La Réunion

Ce mardi 27 juin, et pour la première fois à La Réunion, a eu lieu une réunion de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). ÀÀ La Réunion, où le constat est "catastrophique", ce sont 5.348 informations préoccupantes pour violences qui ont été relevées en 2022. Des violences en hausse de 6,7%. Des enfants victimes de violences verbales, de coups… mais pas que. Ces enfants sont aussi victimes de violences sexuelles.

Incestes : viols, silence, plaintes... les victimes "condamés à perpétuité"

Elles et ils s'appellent Lubna, Nathalie, Aliane ou encore Nicolas… Tous ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Une enfance marquée par l'inceste, les viols, mais également et surtout le silence, la destruction et parfois la plainte. Des hommes et des femmes qui, à l'occasion de la venue de commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants à La Réunion (Ciivise), ont accepté de livrer leur témoignage. Des témoignages pour libérer la parole et faire en sorte que plus jamais des enfants n'aient à vivre cela. Certains, qui se sentent "condamnés à perpétuité", ont accepté de se livrer à Imaz Press.

Violences à Nanterre après la mort d'un jeune tué par un tir de police

Des violences ont émaillé la soirée et une partie de la nuit de mardi à mercredi à Nanterre après la mort d'un jeune automobiliste de 17 ans tué en raison d'un refus d'obtempérer par un policier, qui a été placé en garde à vue.

Le maire de Saint-Paul proteste contre la fermeture du centre de secours du Berninca

Dans une lettre ouverte à la population de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, maire de la commune saint-pauloise, s'insurge contre la fermeture du centre de secours du Bernica. Cette fermeture est prévue dans "le cadre du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques établi par le Service Départemental d'Incendie et de Secours en lien avec le Conseil Départemental", précise le maire de Saint-Paul. Il estime ensuite que cette fermeture "inacceptable" revient à "abandonner" "la partie haute et rurale de notre ville où vivent 65 % des Saint-Paulois."



La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages s'invitent

Matante Rosina regarde au fond de sa tassé de café ce mercredi 28 juin 2023 pour essayer de faire de bonnes prévisions météo. Alors elle voit quelques nuages sur les côtes sud et ouest de l'île le matin qui ont tendance à déborder sur le nord dans l'après-midi. Pour elle, il est possible que quelques pluies apparaissent. Elle pense qu'il va faire moins frais aujourd'hui.