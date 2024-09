Prisons, presse évincée, Liban, tatouages et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 27 septembre 2024 : - L'Observatoire des prisons accuse la justice de détenir "illégalement" deux mineures à Domenjod - Masterclass sur la cuisine péi : entre la Chambre d'agriculture et la Chambre de métiers, ça sent le roussi - Liban : 92 morts et 153 blessés après une nouvelle journée de frappes israéliennes - Saint-Denis : 80 artistes tatoueurs et tatoueuses du monde entier à la Cité des Arts - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la chaleur et du vent

L'Observatoire des prisons accuse la justice de détenir "illégalement" deux mineures à Domenjod

Dans un communiqué publié ce jeudi 26 septembre 2024, la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP) affirme que "deux adolescentes (sont) détenues illégalement à la prison de Saint-Denis de La Réunion". Les deux jeunes filles âgées de 17 et 16 ans sont incarcérées dans le quartier des femmes adultes du centre pénitentiaire de Domenjod. Ce qui, selon l'OIP, est illégal puisque les mineures doivent être "détenues séparément des adultes". Interrogé par Imaz Press, Vincent Pardoux de FO pénitentiaire note que les deux mineures sont effectivement détenues dans le quartier des adultes "car il n'existe pas de quartier mineures filles à La Réunion". Il réfute toutefois toute accusation de "détention illégale", puisque "les deux mineures ont été placées en centre pénitentiaire par une décision de justice".

Masterclass sur la cuisine péi : entre la Chambre d'agriculture et la Chambre de métiers, ça sent le roussi

Depuis ce mercredi 24 septembre 2024, est organisée au CFA de Sainte-Clotilde - dont la Chambre de métiers (CMA) gère la structure -, une masterclass dédiée à la transmission de la cuisine péi. Un événement organisé non pas par la CMA mais par la Chambre d'agriculture de La Réunion. Mais voilà, alors que nous avions prévu de vous faire saliver avec un reportage sur la préparation de bons kari et rougails préparés par les chefs, l'invitation de la presse a été annulée. Incident, problème technique ? Non, surtout un souci d'entente entre les deux chambres consulaire.

Liban : 92 morts et 153 blessés après une nouvelle journée de frappes israéliennes

L’armée israélienne a dit avoir mené jeudi soir de nouvelles frappes aériennes contre le Hezbollah dans le sud du Liban, après que de hauts responsables ont rejeté un appel à un cessez-le-feu de 21 proposé notamment par les États-Unis et la France. L’armée israélienne "mène actuellement des frappes sur des cibles terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Saint-Denis : 80 artistes tatoueurs et tatoueuses du monde entier à la Cité des Arts

La cinquième convention de tatouage de La Réunion se tiendra du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2024 à la Cité des Arts, à Saint-Denis. En provenance de l'Hexagone, d'Allemagne, d'Angleterre et de Thaïlande notamment, plus de 80 artistes tatoueurs et tatoueuses seront présents. 5.000 visiteurs sont attendus. Organisé par l’association La Réunion du Tattoo, en partenariat avec la Cité des Arts, "cet événement vise à rassembler des professionnels du tatouage, des passionnés et des curieux dans le but de faire connaître cette pratique comme un art à part entière" notent les deux partenaires

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la chaleur et du vent

Matante Rosina reste à l'intérieur ce matin du vendredi 27 septembre 2024. En effet, dans l'est, il y a quelques averses alors qu'ailleurs le ciel est bleu. Au fil des heures, le ciel se dégage dans l'est. Les nuages se dirigent vers l'ouest et peuvent laisser échapper quelques gouttes de pluie dans les hauts. Côté température, le thermomètre peut atteindre les 29 degrés sur le littoral. Le vent souffle assez fort et peut atteindre les 75 km/h vers Champ Borne et sur la capitale.