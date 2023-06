Tremblements de terre, aïd moubarak, climat, Luna park et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 29 juin 2023 : - Pas de panique, à La Réunion, le risque d'un gros tremblement de terre reste faible - Aïd el Adha moubarak à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans - La France "n'est pas prête à faire face" aux effets du changement climatique - Saint-Denis : Luna park revient à la Nordev - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille un peu partout

Pas de panique, à La Réunion, le risque d'un gros tremblement de terre reste faible

La Réunion pourrait-elle connaître un séisme comme l'a connu l'Hexagone récemment ? Alors que l'île se trouve en zone de sismicité 2, l'éventualité d'un séisme d'intensité élevé est aujourd'hui faible. Et ce même s'il arrive parfois que la population ressente des secousses.

Aïd el Adha moubarak à toutes les Musulmanes et à tous les Musulmans

Les Réunionnais.e.s de confession musulmane célèbrent la l'Aïd el adha (fête du sacrifice en arabe) ce jeudi 29 juin 2023. Cette commémore la soumission du prophète Abraham à Allah, symbolisée par l'épisode où il accepte d'égorger son fils Ismaël sur l'ordre de Dieu. Cet acte sera interrompu par l'ange Gabriel qui demanda au prophète de sacrifier un bélier à la place de son fils. En souvenir de cette soumission totale à Dieu, les familles musulmanes sacrifient un mouton, un boeuf ou un cabri.



La France "n'est pas prête à faire face" aux effets du changement climatique

La France ne baisse toujours pas suffisamment ses émissions pour faire sa part de la lutte contre le changement climatique et n'est pas non plus "prête à faire face" à ses effets, avertit mercredi le Haut Conseil pour le climat.



Saint-Denis : Luna park revient à la Nordev

Les manèges et animations de Luna Park vont s'installer à la Nordev du vendredi 21 juillet au dimanche 30 juillet 2023. Les organisateurs promettent "seconde une édition encore plus amusante, pleine de surprises, de joie et de divertissement" (Photo rb/www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil brille un peu partout

Ce jeudi 29 juin 2023, Matante Rosina annonce du beau temps sur la majeure partie de l'île, exception faite pour le sud et le sud sauvage où quelques précipitations font leur apparition le matin. Dans l'après-midi, le temps est au beau fixe. Bref, un temps d'hiver.