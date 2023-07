Volcan, violences, bac, bouchons et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 4 juillet 2023 : - Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit, le spectacle aussi - Emeutes : les violences retombent, le gouvernement à l'heure du bilan - Baccalauréat : c'est l'heure des résultats pour les 11.998 candidats de l'Académie - Casud : les marmailles collectent plus de trois tonnes de bouchons en plastique - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie ce matin sur Sainte-Rose

Piton de la Fournaise : l'éruption se poursuit, le spectacle aussi

Troisième jour de spectacle ce mardi 4 juillet 2023 au Piton de la Fournaise. Débutée dimanche aux alentours de 8h30 heure locale, la première éruption de l'année est toujours visible de la route des laves. Depuis deux jours, de nombreuses personnes se rendent aux pieds du volcan du côté de Sainte-Rose pour admirer la progression des coulées sur les grandes pentes. Plusieurs fissures éruptives se sont ouvertes et la coulée principale est désormais à deux kilomètres de la route.

Emeutes : les violences retombent, le gouvernement à l'heure du bilan

La désescalade semble se confirmer dans l'Hexagone et à La Réunion. Le soirée de lundi a été calme sur le front des violences urbaines, à la veille d'une reprise en main politique où Emmanuel Macron doit recevoir mardi les maires de quelque 220 communes "victimes d'exactions" à travers tout le pays.

Baccalauréat : c'est l'heure des résultats pour les 11.998 candidats de l'Académie

Admis, au rattrapage, recalé ?... Ce mardi 4 juillet 2023, c'est le jour J pour les 11.998 candidats au baccalauréat nouvelle version de La Réunion. L'heure de la délivrance pour certains (qui connaissent d'ailleurs déjà 80% de leur note) et donc de la découverte des résultats tant attendus, synonyme de fin d'année et début d'une nouvelle étape vers dans leur chemin vers la vie active. Et même si le baccalauréat a perdu de sa charge symbolique (suite à la réforme Blanquer), le moment des résultats reste toujours un moment important pour les lycéens. Rendez-vous donc à 10 heures…





Casud : les marmailles collectent plus de trois tonnes de bouchons en plastique

Cette année scolaire 2022-2023, la Casud a réitéré son traditionnel concours de collecte de bouchons dans les écoles du Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux et Saint-Philippe. Cette action qui a connu une fois de plus un "véritable succès", a permis de récolter 3,3 tonnes de bouchons en plastique, qui ont été orientés vers Cycléa pour l'association Handibouchons (Photo: la Casud)



La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie ce matin sur Sainte-Rose

Matante Rosina ramasse ses cheveux en chignon ce mardi 4 juillet 2023. Elle ne veut pas se retrouver avec les cheveux en bataille à cause du vent qui devrait souffler à 60 km/h en rafales. Elle profite du beau temps pour aller faire les bordures de ces rosiers. Pour elle, il va faire beau sur pratiquement toute l'île sauf du côté de Sainte-Rose où un temps humide est prévu le matin mais le ciel devrait se dégager dans l'après-midi. De gros nuages viendront couvrir le ciel sur toute la moitié est de l'île dans l'après-midi.