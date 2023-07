Mayotte, volcan, disparition, Stella Matutina et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 11 juillet 2023 : - Wuambushu : la grande désillusion de Mayotte - Piton de la Fournaise : une éruption figée en surface mais active en sous-sol - Arrêt des battues, 48 heures après la disparition du petit Emile, toujours introuvable - Musée Stella Matutina : des stages de théâtre et de musique pour les vacances - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi au soleil

Wuambushu : la grande désillusion de Mayotte

Lancée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en avril – avec un objectif sécuritaire et anti-immigration - l'opération Wuambushu en a connu des rebondissements, des déboires voire même des désillusions pour certains habitants de Mayotte. Et si, non loin de La Réunion, Wuambushu se poursuit et "les résultats sont là" selon les dires du ministre, le départ précipité de la CRS-8 et les violences exacerbées de ce week-end montrent le contraire.

Piton de la Fournaise : une éruption figée en surface mais active en sous-sol

Ce mardi 11 juillet 2023, l'éruption du Piton de la Fournaise se poursuit, malgré le fait qu'elle ne soit plus trop visible de la route des Laves. Le front de coulée étant figé depuis le mercredi 5 juillet à 1,8 kilomètre de la RN2. Et même si l'écoulement de la lave s'effectue essentiellement en tunnel et que l'activité sismique tend vers la baisse, rien ne peut exclure la survenue d'une nouvelle fissure ou d'un effondrement dans le cratère. Le Piton de la Fournaise peut toujours nous réserver des surprises…

Arrêt des battues, 48 heures après la disparition du petit Emile, toujours introuvable

Malgré quelque 800 gendarmes, pompiers et volontaires mobilisés, le petit Emile, deux ans et demi, restait introuvable lundi soir, 48 heures après sa disparition dans un minuscule hameau des Alpes-de-Haute-Provence, et les secours vont désormais arrêter les battues pour des recherches plus "ciblées".

Musée Stella Matutina : des stages de théâtre et de musique pour les vacances

Du 25 au 29 juillet 2023, le musée Stella Matutina, avec l’association Juliette au Pays des Marmailles, organise des stages de théâtre pour les enfants de 8 à 11 ans. Le thème des stages est : "asting pour une publicité au musée" ou "des personnages tels des cannes à sucre, un coupeur de canne, un chauffeur de cachalot… se présentent pour faire la promotion du musée" notent les organisateurs. Un stage pour fabriquer des instruments de musique traditionnelle ( kayamb et bobre) et apprendre à en jouer est aussi organisé du mardi 18 juillet au vendredi 21 juillet.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi au soleil

Ce mardi 11 juillet 2023, Matante Rosina observe les petites gouttes de pluies s'écraser sur les feuilles de son frangipanier. Elle sait que cette petite pluie matinale dans l'est ne devrait pas durer. En tout cas, elle voit un temps magnifique partout ailleurs.