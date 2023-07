Prix, volcan, orages, lecture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 12 juillet 2023 : - Sans surprise : se nourrir coûte à La Réunion coûte beaucoup plus cher que dans l'Hexagone - Onzième jour de spectacle pour le Piton de la Fournaise - Orages: vigilance rouge levée, des dégâts matériels et des milliers de foyers sans électricité - Livr’anler dans plusieurs communes: des jours entiers consacrés au livre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu pour ce mercredi

Sans surprise : se nourrir coûte à La Réunion coûte beaucoup plus cher que dans l'Hexagone

Alimentation, logement, transports, loisirs… ce n'est plus un secret pour personne, à La Réunion, la vie est bien plus chère que dans l'Hexagone – et ce, quoi que puisse en le gouvernement. Globalement, l'écart de prix est de plus de 9%. Dans l'alimentaire cette différence est de 37%. Un écart faramineux.

Onzième jour de spectacle pour le Piton de la Fournaise

Onzième d'éruption au Piton de la Fournaise ce mercredi 12 juillet 2023. Ce mardi après-midi, le front de coulée se situait toujours à 1,8 km de la RN2 et la lave continuait de s'écouler en sous-sol. "une activité sismique est toujours enregistrée sous la zone sommitale mais celle-ci reste faible par rapport au début de l’éruption. Ainsi sur les dernières 24h, deux séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés" a aussi relevé l'observatoire.

Orages: vigilance rouge levée, des dégâts matériels et des milliers de foyers sans électricité

Météo-France a levé mardi soir la vigilance rouge, une mesure rare qu'elle avait déclenché sur cinq départements de l'est de la France en raison d'un violent épisode orageux qui a causé des dégâts matériels et privé des milliers de foyers d'électricité, mais sans faire de blessés.

Livr’anler dans plusieurs communes: des jours entiers consacrés au livre

La ville de Saint-Paul accueille du mardi 18 au samedi 22 juillet 2023 l'événement culturel "Partir en livre-Livr’anler". Cette manifestation littéraire d’envergure nationale a pour but de faire la promotion du livre péi et la lecture de manière ludique. Durant cinq jours, des animations attractives gratuites seront proposées aux visiteurs au Jardin de Mahatma Gandhi. Plusieurs autres communes organisent des animations autour du livre (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu pour ce mercredi

Ce mercredi 13 juillet 2023, Matante Rosina prévoit un magnifique ciel bleu. Même si elle n'aime pas l'hiver à cause du froid, elle aime cette période qui est souvent ensoleillée. La journée s'annonce agréable avec très peu de vent et des températures qui sont un peu moins fraîches.