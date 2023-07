Feux d'artifice, doigt à l'Elysée, 14 juillet, volcan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 14 juillet 2023 : - 14 juillet : ce vendredi, ils vont illuminer le ciel réunionnais - Un doigt humain reçu à l'Elysée par courrier - Dans toute l'île: défilés, concerts et feux d’artifice pour céléber la Fête nationale - 13ème jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise - Notre-Dame retrouve une partie de sa charpente - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide ce vendredi

14 juillet : ce vendredi, ils vont illuminer le ciel réunionnais

Ce vendredi 14 juillet 2023 - nombreux sont ceux qui l'attendent -, le fameux et traditionnel feu d'artifice lancé du Barachois à Saint-Denis. C'est vrai, que serait la fête nationale sans son ciel illuminé ? Cette année, dans le chef-lieu, où ce spectacle pyrotechnique est décrit comme étant le plus beau de l'Océan indien, c'est le cinéma qui sera à l'honneur. Le spectacle ne se construit pas tout seul et a demandé des heures de préparation aux équipes de l'ombre qui vont illuminer le ciel de Saint-Denis et vous en mettre plein les yeux.

Un doigt humain reçu à l'Elysée par courrier

Un morceau de doigt humain a été retrouvé dans un courrier adressé à l'Elysée entre le dimanche 9 et le lundi 10 juillet 2023. L'information révélée ce mardi par le média Valeurs Actuelles a été confirmée à l'AFP ce jeudi par le parquet de Paris. Une enquête a été ouverte dès lundi pour menace de crime ou de délit contre un élu.

Dans toute l'île: défilés, concerts et feux d’artifice pour céléber la Fête nationale

C'est le 14 juillet, jour de la Fête nationale. Comme tous les ans - après une pause en raison de la crise sanitaire -, des défilés et des animations ont lieu dans toutes les communes. Pour certaines d'entre-elles, les festivités ont commencé dès ce mercredi. A Saint-Denis, le défilé commence à 10h sur le Barachois à Saint-Denis. A suivre en direct sur notre site (Photo rb/www.imazpress.com)



13ème jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise en est à son treizième d'éruption ce vendredi 14 juillet 2023. Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, les volcanologues ont noté que le volume de lave émis en surface est estimé à 6 millions de m3 depuis l début de l'éruption. Le front de coulée se situe toujours à 1,8 km de la RN2 et l'écoulement de la lave continue de s'effectuer en partie en tunnel à proximité immédiate du cône en cours d’édification, même si des coulées restent toujours visibles

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide ce vendredi

Oté Matante Rosina doit recevoir sa famille pour un repas ce vendredi 14 juillet 2023 et vu le temps, elle va leur demander d'amener un parapluie. Elle voit de la pluie un peu partout sur l'île. Le ciel bleu du Nord essaie de résister mais en vain, les nuages s'étalent. Dans l'après-midi, ce sont des averses plus intenses qui sont prévues vers le sud sauvage.