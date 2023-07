Baby-sitting numérique, homicide routier, volcan, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 17 juillet 2023 : - Attention au baby-sitting numérique, il peut nuire à la santé des enfants - Le gouvernement crée un "homicide routier", nouveau nom "symbolique" - Le Piton de la Fournaise entame sa troisième semaine d'éruption - Bilan routier : Un motard contrôlé à 152 km/h, son permis retiré - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Attention au baby-sitting numérique, il peut nuire à la santé des enfants

Voilà une semaine que nos marmailles sont en vacances. Une semaine où, pour les parents, difficile de négocier avec des adolescents et des jeunes qui préfèrent rester enfermés que d'aller dehors. Enfermés pourquoi ? Face à l'essor des nouvelles technologies, des réseaux sociaux… nombreux sont ceux qui préfèrent passer des heures à "scroller" (faire défiler) les pages sur les réseaux, tandis que d'autres seront plus enclins à tapoter du clavier pour surfer ou jouer. Mais voilà, c'est les vacances, et le temps passer risque d'exploser… et cela, forcément, ce n'est pas bon pour leur santé.

Le gouvernement crée un "homicide routier", nouveau nom "symbolique"

Un changement de dénomination "symbolique": Elisabeth Borne annoncera lundi la création d'un "homicide routier" à la place de l'"homicide involontaire" par conducteur qui choquait les associations et proches de victimes, mais sans aller jusqu'à une aggravation des peines encourues.



Le Piton de la Fournaise entame sa troisième semaine d'éruption

Désormais plus de quinze jours que le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi 17 juillet 2023. Contrairement au premiers jours, la lave n'est que peu visible depuis plusieurs jours et l'activité semble faiblir. Le front de coulée se situe toujours à 1,8 kilomètre de la RN2. Cela ne veut pour autant pas signifier que la première éruption de l'année est arrivée à sa fin. Même si les conditions météorologiques n'ont pas permis aux volcanologues d'avoir un visuel sur le site éruptif depuis hier, l'écoulement de la lave continue de s'effectuer en partie en tunnel. Le front de coulée se situe toujours à 1,8 kilomètre de la RN2.

Bilan routier : Un motard contrôlé à 152 km/h, son permis retiré

Pour le week-end du 14 au 16 juillet 2023, 290 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. Samedi matin, les motocyclistes de Saint-Benoît ont intercepté un motocycliste qui circulait à la vitesse de 152 km/h sur la route nationale 2, secteur de Sainte-Marie alors que la vitesse autorisée sur cette portion est de 90 km/h. Le pilote s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire. 11 conduites en état d'ébriété et 78 excès de vitesse ont été relevées.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Et voilà, une nouvelle semaine qui commence. Matante Rosina l'avait bien dit... après un week-end relativement grisâtre, place au soleil ce lundi 17 juillet 2023. Même si quelques nuages continuent de se balader, c'est un lundi ensoleillé qui vous attend. Vrai ou pas chez vous ?