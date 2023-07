Baleines, Saodaj, insolite, Volcan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 30 juillet 2023 : - Autant de baleines à La Réunion, c'est du jamais vu - Musique : Saodaj fait entendre son maloya nomade - Un lion devenu sanglier, flashé lors du Tour de France, un tueur en série arrêté grâce à ses croûtes de pizza - Volcan : l'éruption continue malgré un front de coulée figé - Le Brésil se pose en référence du recyclage de canettes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu, quelques nuages et des températures un peu fraîches

Autant de baleines à La Réunion, c'est du jamais vu

Il y a de cela un peu plus d'un mois, la toute première baleine (officielle) de la saison était observée au large de Trois-Bassins. Les jours se suivent et les observations des géantes des mers également. Et si au départ la présence précoce des baleines le long de nos côtes laissait présager une mauvaise saison à venir, point en est… bien au contraire. Pour le plus grand bonheur des Réunionnais et des amoureux des cétacés, la saison s'annonce exceptionnelle. "C'est du jamais vu à La Réunion" commente Globice.

Musique : Saodaj fait entendre son maloya nomade

À la fois en créole et en français, le groupe Saodaj offre une musique décrite comme un "maloya nomade". En mars 2023, après la sortie de leur premier album "Laz", les artistes réunionnais entament une tournée française. À leur retour, ils réalisent le clip du titre "Le Marin"



Un lion devenu sanglier, flashé lors du Tour de France, un tueur en série arrêté grâce à ses croûtes de pizza

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet le voici : Ce jeudi 20 juillet, la ville de Berlin était en alerte maximale après la présence signalée d'une lionne en liberté dans les environs. Toutefois, le fauve recherché serait peut-être - et selon autorités et experts... un sanglier. Alors que le peloton du Tour de France filait à toute allure vers l’arrivée à Paris, Julian Alaphilippe a été… flashé par un radar de circulation. À New York, le suspect d’une des plus importantes enquêtes de ces dix dernières années, a été confondu par de l’ADN récupérée… sur des croûtes de pizza.

Volcan : l'éruption continue malgré un front de coulée figé

29ème jour d'éruption au Piton de la Fournaise ce dimanche 30 juillet 2023. Le front de coulée est toujours figé à 1,8 km depuis le 5 juillet, mais l'inflation de l'édifice est toujours en cours, pouvant indiquer une "re-pressurisation du système d’alimentation du volcan centré sous la zone sommitale avec possiblement le transfert de magma profond vers ce dernier, venant ensuite alimenter l’éruption" note l'Observatoire volcanologique



Le Brésil se pose en référence du recyclage de canettes

Shirlei Aparecida de Souza piétine des canettes vides ramassées dans les ruelles d'un quartier pauvre de Sao Paulo, son gagne-pain au coeur d'un système de recyclage brésilien qui fait référence.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du ciel bleu, quelques nuages et des températures un peu fraîches

Matante Rosina hésite entre mettre sa capeline ou son palto. Elle a vu qu'il y aura du ciel bleu, quelques nuages et des températures un peu fraîches ce dimanche 30 juillet 2023. Matante se décide d'un coup : elle va mettre sa capeline et son palto. Et comment est le temps chez vous ?