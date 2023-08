Sport, volcan, rétro, vestes tactiles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 5 août 2023 : - Salles de sport, fitness, musculation ou l’art de (bien) peaufiner son corps - Faible activité mais éruption toujours en cours au Piton de la Fournaise - Rétro : effets scolaires, pluies, sportifs, réseaux sociaux, marché de l'occasion - Des vestes tactiles pour faire vivre la musique à des spectateurs sourds - La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion coupée en deux

Salles de sport, fitness, musculation ou l’art de (bien) peaufiner son corps

My Gym 360°, KeepCool, One fitness, Fitness one ou encore Easy Gym.. à chacun son appellation, et pourtant tous ont le même point commun : être une salle de sport fitness. Appréciés par les usagers, ces lieux consacrés à la pratique de différentes activités sportives fleurissent à grande vitesse dans l’Hexagone comme à La Réunion. Selon la chambre de commerce et de l’industrie de La Réunion, le territoire comptabilise actuellement 152 salles. Dans seule ville de Saint-Denis, 33 structures ont ouvert leurs portes 2020 et 2022. Qu’elles soient franchisées, indépendantes ou locales, les salles de sport cohabitent avec un marché tout aussi porteur, celui du fitness. Ainsi, la course vers le corps jugé parfait aura finalement eu la peau et le porte-monnaie des amatrices et amateurs de physique sculpté

Faible activité mais éruption toujours en cours au Piton de la Fournaise

Cela fait plus d'un mois que l'éruption a démarré au volcan en ce samedi 5 août 2023. Si l'amplitude du trémor volcanique reste très faible par rapport au début et est relativement stable depuis plusieurs jours, de faibles projections de lave et des coulées actives semblent être toujours en cours selon l'observatoire volcanologique

Rétro : effets scolaires, pluies, sportifs, réseaux sociaux, marché de l'occasion

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023 :

• Lundi 31 juillet - Effets scolaires : la rentrée n'est pas encore passée mais les portefeuilles sont déjà vidés

• Mardi 1er août - La saison des pluies a été sèche, la saison sèche s'annonce pluvieuse

• Mercredi 2 août - Sportifs de haut niveau : ils ont fait briller les couleurs de la France mais n'ont pas droit à la retraite

• Jeudi 3 août - Exposer son enfant sur les réseaux : les conséquences peuvent être dramatiques

• Vendredi 4 août - La seconde main, un phénomène de consommation sans date de péremption

Des vestes tactiles pour faire vivre la musique à des spectateurs sourds

Les violons résonnent dans la cage thoracique, le violoncelle et la contrebasse un peu plus bas, tandis que les cuivres se font sentir dans les épaules, et les solos plutôt dans les poignets.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion coupée en deux

Matante Rosina vous conseille d'aller du côté de l'ouest sur vous souhaitez trouver du soleil ce samedi 5 août 2023. Dans l'est, c'est un temps pluvieux que vous trouverez. Le vent est toujours aussi fort un peu partout sur l'île. Si vous comptez aller au Maïdo, n'oubliez pas votre palto, il va faire bien frais. La mer est toujours bien agitée.