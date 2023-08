Effets scolaires, pluies, sportifs, réseaux sociaux et seconde main

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023 : • Lundi 31 juillet - Effets scolaires : la rentrée n'est pas encore passée mais les portefeuilles sont déjà vidés • Mardi 1er août - La saison des pluies a été sèche, la saison sèche s'annonce pluvieuse • Mercredi 2 août - Sportifs de haut niveau : ils ont fait briller les couleurs de la France mais n'ont pas droit à la retraite • Jeudi 3 août - Exposer son enfant sur les réseaux : les conséquences peuvent être dramatiques • Vendredi 4 août - La seconde main, un phénomène de consommation sans date de péremption (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En ce lundi 31 juillet 2023, nous sommes à la mi-chemin entre d'une part le début des vacances scolaires et de l'autre la rentrée des classes. Pour les familles, l'heure est donc aux achats des fournitures scolaires. Si certains les ont déjà achetés, d'autres attendent le versement de l'allocation de rentrée – ce mardi 1er août 2023 - pour partir à la course aux effets. Quoi qu'il en soit, peu importe, la date, l'heure et le lieu où l'on achète ce qui est certain, c'est que les prix ont augmenté… de quoi étrangler encore plus le budget des familles

Saison des pluies peu arrosée, saison sèche qui risque de l'être… le climat serait-il devenu fou ? Les saisons se seraient-elles inversées ? Selon les prévisions de Météo France en tout cas, les mois à venir s'annoncent pluvieux – et même plus que d'habitude.

Depuis 2012, les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de trimestres de retraite gratuits pour compenser leurs périodes d'entrainement et de compétitions non cotisées. Le dispositif n'est pas rétroactif et ne concerne donc pas les athlètes en activité avant 2012. Cela malgré les médailles olympiques et les titres internationaux ou nationaux qu'elles et ils ont apporté à La France. En cette année pré-olympique et alors que la réforme des retraites a été au cœur des débats, certains de ces athlètes, y compris à La Réunion, dénoncent un système inégal.

Vous pensez mettre de simples photos de vos enfants sur les réseaux… mais ce geste peut avoir des conséquences dramatiques. Sorties en famille, vie de tous les jours... Les parents aiment immortaliser ces moments et multiplient les prises d'images. Très souvent ils affichent ensuite ces photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Derrière cet acte apparemment anodin, se cache parfois le grand danger du détournement d'images pour une exploitation malveillante

Passés de main en main et traversant des générations, les objets d’occasion génèrent désormais un véritable circuit économique. En plein essor, le marché de la seconde main répond aux enjeux actuels : réduction de notre empreinte carbone, recherche d'authenticité par les consommateurs et surtout maitrise du pouvoir d'achat. À La Réunion, ce phénomène - qui autrefois peinait à trouver sa clientèle -, s’installe peu à peu dans notre quotidien et change notre manière de consommer

