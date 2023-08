Travaux, Niger, volcan, bilan routier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 7 août 2023 : - Travaux routiers et fréquentation touristique ne font pas forcément bon ménage - Coup d’État au Niger : Niamey ferme son espace aérien "face à la menace d'intervention" - Pas d'évolution particulière au Piton de la Fournaise, l'éruption se poursuit - Bilan routier : 495 infractions, 194 excès de vitesse et 16 conduites en état d'ébriété - La pa Météo France i di, sé zot i di - Do lo i tomb ou sinon sa soley i pèt ?

Travaux routiers et fréquentation touristique ne font pas forcément bon ménage

Cela fait des jours, des semaines voire même des mois que ça dure… Dans plusieurs communes de l'île, l'heure est aux travaux de voiries. Des travaux qui ne tombent pas forcément aux meilleurs moments, surtout lorsque La Réunion est en pleine période de vacances scolaires. Difficulté d'accès, moins de place de parking… des galères qui freinent la venue des Réunionnais et touristes de passage dans les commerces et qui entament la bonne humeur des commerçants.

Coup d’État au Niger : Niamey ferme son espace aérien "face à la menace d'intervention"

Le Niger a fermé dimanche son espace aérien "face à la menace d'intervention qui se précise", peu avant la fin d'un ultimatum ouest-africain enjoignant les militaires ayant pris le pouvoir à Niamey à rétablir le président renversé Mohamed Bazoum sous peine d'usage de "la force".

Pas d'évolution particulière au Piton de la Fournaise, l'éruption se poursuit

Ce lundi 7 août 2023, le volcan est toujours en éruption même si l’amplitude du trémor volcanique reste faible par rapport au début et plutôt stable. À noter que les estimations sont compliquées pour les volcanologues ces derniers jours à cause d'une mauvaise météo.

Bilan routier : 495 infractions, 194 excès de vitesse et 16 conduites en état d'ébriété

Pour le week-end du 4 au 6 août 2023, au total, 495 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 194 excès de vitesse et 16 conduites en état d'ébriété ont été relevées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Do lo i tomb ou sinon sa soley i pèt ?

Ce lundi 7 août 2023, Matante Rosina n'a pas eu le temps de consulter sa boule de cristal et elle aimerait bien connaitre le temps qu'il fait chez vous. Alors do lo i tomb ou sinon sa soley i pèt ?