Jeux des iles, alcoolisation fœtale, Alsace, art shop et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 10 août 2023 : - Jeux des Îles : les fédérations malgaches lancent l'alarme, la coopération régionale s'organise - Le long combat au quotidien de Sabrina, victime de l'alcoolisation fœtale - En Alsace, le choc après l'incendie d'un gîte accueillant des handicapés - Un art shop éphémère à Saint-Denis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et températures douces

Jeux des Îles : les fédérations malgaches lancent l'alarme, la coopération régionale s'organise

Rien n'est (tout-à-fait) prêt… ça, on le savait. Si lors de l'annonce de la participation officielle de La Réunion aux Jeux des îles de l'Océan indien 2023, les inquiétudes n'étaient pas levées concernant les sites sportifs et les hébergements des athlètes, à seulement deux semaines des jeux, 16 fédérations malgaches tirent la sonnette d'alarme sur le manque de matériels et infrastructures inachevées. Dans le même temps la coopération régionale s'organise pour permettre aux Jeux d'avoir lieu dans de bonnes conditions

Le long combat au quotidien de Sabrina, victime de l'alcoolisation fœtale

Cette année 2023, le Safthon fête sa 7ème édition. Une cause vouée à sensibiliser chaque année les Réunionnais aux troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF). À La Réunion, c'est plus de 270 enfants fragilisés qui naissent atteints de troubles causés par l'alcool durant la grossesse. Sur l'ensemble de la France, ce chiffre se porte à 15.000 enfants, soit un enfant toutes les trente minutes. Alors que le coup d'envoi de l'événement a été donné dans notre département, Sabrina et Élisabeth, deux femmes symboliques de ce combat, ont accepté de se livrer.

En Alsace, le choc après l'incendie d'un gîte accueillant des handicapés

L'incendie d'un gîte de vacances accueillant des personnes handicapées mentales légères a fait 11 morts mercredi à l'aube près de Colmar, soit le bilan le plus meurtrier en France depuis sept ans.

Un art shop éphémère à Saint-Denis

Dans le cadre du festival Réunion Graffiti qui aura lieu du 1 au 29 octobre 2023, la Galerie commerciale Grand Nord de Saint-Denis accueille son premier Art Shop du vendredi 12 août au dimanche 24 septembre. Cet espace artistique éphémère mettra en lumière une sélection d’artistes locaux talentueux ayant participé au festival Réunion Graffiti depuis sa création en 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps et températures douces

Ce jeudi 10 août 2023, Matante Rosina décide de mettre une jupe vu le beau temps et les températures douces. En plus, le vent s'est enfin calmé donc pas de risques. Elle note toutefois que dans l'après-midi les nuages s'invitent sur les pentes et le centre de l'île.