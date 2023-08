Cagnottes, foot, Saint-Pierre, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 12 août 2023 : - Les cagnottes en ligne, une nouvelle façon de militer - France-Australie : les Bleues à un match de la demi-finale - Saint-Pierre : quand trouver son futur sport devient un vrai jeu d'enfant - Rétro : travaux, agrumes, mules, jeux des îles et tickets de caisse - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina prévoit son imperméable

Les cagnottes en ligne, une nouvelle façon de militer

Longtemps cantonnées à lever des fonds pour des cadeaux d'anniversaires ou des projets professionnels ou personnels, les sites de cagnotte en ligne semblent de plus en plus revêtir une prise de position idéologique. Un changement parfaitement illustré par le succès rencontré par la cagnotte ouverte en soutien au policier ayant causé la mort du jeune Nahel, après un refus d'obtempérer à Nanterre. Une forme de militer sans avoir besoin de manifester.

France-Australie : les Bleues à un match de la demi-finale

L'équipe de France féminine de football affronte l'Australie ce samedi 12 août 2023 à 11h (heure de La Réunion) à Brisbane (Australie pour le compte des quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleues connaissent très bien les Matildas (noms de la team australienne) puisqu'elles les avaient affronté lors de leur dernier match de préparation le 14 juillet dernier. La rencontre s'était soldée par une défaite des Françaises (1 à 0).

Saint-Pierre : quand trouver son futur sport devient un vrai jeu d'enfant

À l'approche de la rentrée des classes, revient aussi le choix éventuel d'une activité sportive pour son marmaille. Natation, judo, danse, athlétisme, foot… Laquelle choisir ? Car face à une multitude de choix, encore faut-il trouver la pratique qui lui correspondra. C'est d'ailleurs ce que propose l'événement de ce week-end du 12 et 13 août à la Zac Canabady de Saint-Pierre. Au total, une quarantaine de disciplines seront au rendez-vous.

Rétro : travaux, agrumes, mules, jeux des îles et tickets de caisse

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 août au vendredi 11 août 2023 :

• Lundi 7 août juillet - Travaux routiers et fréquentation touristique ne font pas forcément bon ménage

• Mardi 8 août - Importation massive et surproduction mettent les agrumes péi au tapis

• Mercredi 9 août - Mules par appât du gain ou détresse psychologique et pour le bonheur des trafiquants

• Jeudi 10 août - Jeux des Îles : les fédérations malgaches lancent l'alerte, la coopération régionale s'organise

• Vendredi 11 août - Echanges, remboursements... un vrai casse-tête pour le consommateur sans ticket de caisse

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina prévoit son imperméable

Même si le matin commence avec quelques timides rayons de soleil du côté ouest, Matante Rosina enfile son imperméable car il va y avoir du changement ce samedi 12 août 2023. Les nuages ont tendance à s'étirer et à faire tomber quelques gouttes du côté de l'est de l'île. Petit à petit, ces pluies décident de s'étendre un peu partout dans l'après-midi et les montagnes se prennent de vraies douches.