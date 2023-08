Travaux, agrumes, mules, jeux des îles et tickets de caisse

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 7 août au vendredi 11 août 2023 : • Lundi 7 août juillet - Travaux routiers et fréquentation touristique ne font pas forcément bon ménage • Mardi 8 août - Importation massive et surproduction mettent les agrumes péi au tapis • Mercredi 9 août - Mules par appât du gain ou détresse psychologique et pour le bonheur des trafiquants • Jeudi 10 août - Jeux des Îles : les fédérations malgaches lancent l'alerte, la coopération régionale s'organise • Vendredi 11 août - Echanges, remboursements... un vrai casse-tête pour le consommateur sans ticket de caisse (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cela fait des jours, des semaines voire même des mois que ça dure… Dans plusieurs communes de l'île, l'heure est aux travaux de voiries. Des travaux qui ne tombent pas forcément aux meilleurs moments, surtout lorsque La Réunion est en pleine période de vacances scolaires. Difficulté d'accès, moins de place de parking… des galères qui freinent la venue des Réunionnais et touristes de passage dans les commerces et qui entament la bonne humeur des commerçants.

Citrons, mandarines, tangors… À La Réunion, la filière agrumes compte plus de 230 producteurs répartis sur 400 hectares. Mais alors que la saison bat son plein, les producteurs eux, croulent sous les tonnes de fruits, n'arrivant pas ou peu à les vendre. Parmi les raisons évoquées, une production simultanée pour tous les agriculteurs sur une saisonnalité courte (juillet-août et début septembre) et surtout l'importation, un gros souci pour les producteurs.

À La Réunion, le trafic de stupéfiants est en hausse. Il y a quelque temps nous évoquions les transits de marchandises illégales par bateau, c'est également par avion que la drogue entre sur le territoire réunionnais, grâce aux mules (passeurs transportant des stupéfiants). Le phénomène s'amplifie. En l'espace de six mois, dix de ces personnes ont été arrêtées contre neuf sur l'ensemble de l'année 2022. Dernière interpellation en date, ce vendredi 4 août 2023 à Gillot. Mais qui sont ces mules qui, par appât du gain ou en détresse psychologique, font le bonheur des trafiquants.

Rien n'est (tout-à-fait) prêt… ça, on le savait. Si lors de l'annonce de la participation officielle de La Réunion aux Jeux des îles de l'Océan indien 2023, les inquiétudes n'étaient pas levées concernant les sites sportifs et les hébergements des athlètes, à seulement deux semaines des jeux, 16 fédérations malgaches tirent la sonnette d'alarme sur le manque de matériels et infrastructures inachevées. Dans le même temps la coopération régionale s'organise pour permettre aux jeux d'avoir lieu dans de bonnes conditions.

Depuis le 1er août 2023, les Réunionnais ont dit au revoir au fameux ticket de caisse papier. Une mesure prise au nom de l'écologie. Le geste se veut écologique en termes d'économie de papier, mais son efficacité reste à démontrer. De plus, ce bout de papier est un repère pour beaucoup de consommateurs, pas forcément prêts à s'en défaire D'autant qu'en cas d'erreur sur le produit. Et quid des données personnelles enregistrées ?