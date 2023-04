Réforme, pétrels de Barau,Trump, semaine de la santé et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 5 avril 2023 : - Réforme des retraites : Élisabeth Borne cherche à renouer le dialogue - Les pétrels de Barau sous la menace d'un échouage massif - Inculpé, Trump dénonce une "insulte à la nation" devant ses partisans - "Sport et santé pour tous" dans les établissements scolaires de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies persistent sauf dans les hauts

Réforme des retraites : Élisabeth Borne cherche à renouer le dialogue

Ce mercredi 5 avril 2023, les syndicats ont rendez-vous à Matignon avec la Première ministre, Élisabeth Borne. Élisabeth Borne qui a d’ailleurs promis qu’elle serait « à l’écoute de tous les sujets ». Et ce, en dépit des « points de désaccord ». Et des désaccords il y en a, notamment concerne le projet de réforme des retraites, actuellement soumis pour examen au Conseil constitutionnel. Un rendez-vous primordial à la veille d’une 11ème journée de mobilisation

Les pétrels de Barau sous la menace d'un échouage massif

Les tout premiers pétrels de Barau se sont envolés lors des derniers jours du mois mars 2023. La Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) en a déjà récupéré quelque uns qui s'étaient échoués dans les villes. La faute à la pollution lumineuse. Cette année, le phénomène de lune noire ne va pas arranger les choses. Le pic d'envol est prévu aux alentours du 20 avril. Du 7 avril au 3 mai, le dispositif nuits sans lumières est organisé pour aider ces oiseaux à s'envoler. Au programme des actions de sensibilisation, des sauvetages et relâchés de pétrels sur l'ensemble de l'île.

Inculpé, Trump dénonce une "insulte à la nation" devant ses partisans

De retour dans sa résidence en Floride, Donald Trump a qualifié mardi d'"insulte à la nation" son inculpation officielle plus tôt devant un tribunal de New York, lors d'un jour historique d'une Amérique fracturée.

"Sport et santé pour tous" dans les établissements scolaires de La Réunion

Pour la troisième année consécutive, l'Académie de La Réunion organise la semaine de la santé sous le thème "sport et santé pour tous" jusqu'au 7 avril 2023. Plusieurs activités sont proposées aux élèves sous forme d'expositions, de stands participatifs, de sensibilisation au handicap et de pratique des langues vivantes. L'occasion également de valoriser les actions mises en place dans certaines écoles et établissements scolaires de l'île en faveur du bien-être des jeunes.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies persistent sauf dans les hauts

Ce mercredi 5 avril 2023, dans l'est, Matante Rosina ressent l'humidité dans l'air. En début d'après-midi, le ciel qui était dégagé le matin dans les hauts, se couvrent de nuages au fil des heures sans forcément amener de la pluie. Sur le littoral, les éclaircies persistent.