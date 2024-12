Chido, santé, François Bayrou, zanimo et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 décembre 2024 : - Cyclone Chido : les secours arrivent à Mayotte dévasté, au moins 14 morts - Covid, bronchiolite, grippe… un test unique pour détecter presque tous les virus - Sur fond de cyclone meurtrier à Mayotte, Bayrou va consulter les forces politiques - Territoire de l'ouest : steriliz out zanimo pour zéro euro - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi ensoleillé

Cyclone Chido : les secours arrivent à Mayotte dévasté, au moins 14 morts

Mayotte recensait dimanche les terribles dégâts semés la veille par le cyclone Chido, qui a fait au moins 14 morts dans le département le plus pauvre de France, où les secours s'organisent. A La Réunion, les renforts font escale avant de se diriger vers Mayotte. L'alerte rouge a été levée ce dimanche, l'île est désormais en phase de sauvegarde.

Covid, bronchiolite, grippe… un test unique pour détecter presque tous les virus

À La Réunion, si les virus du Covid, de la grippe et de la bronchiolite sont stables, nul n'est à l'abri de tomber malade. Pour désencombrer les urgences et les cabinets médicaux, un auto-test est désormais disponible dans certaines pharmacies de La Réunion. Un seul test pour des symptômes identiques, permettant de savoir si l'on est malade ou pas, si l'on a le Covid, la grippe ou la bronchiolite et adapter le traitement en fonction avec le médecin

Sur fond de cyclone meurtrier à Mayotte, Bayrou va consulter les forces politiques

François Bayrou recevra à compter de lundi les forces politiques, en quête d'une solution viable pour former un gouvernement à même de faire passer, sans majorité, un projet de budget, sur fond de cyclone meurtrier à Mayotte qui a fait "certainement plusieurs centaines de morts" selon le préfet.

Territoire de l'ouest : steriliz out zanimo pour zéro euro

Depuis le début du mois de décembre 2024, l'association AMI Protection animale – en partenariat avec le Territoire de l'ouest – organise une vaste campagne de stérilisation exclusivement pour les chiens. Une action qui s'adresse aux administrés de la collectivité ne payant pas d'impôts ou se trouvant dans la première tranche. La campagne se terminera début mars 2025

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi ensoleillé

Matante Rosina observe les papillons dans son jardin ce lundi 16 décembre 2024 et se dit que la journée va être belle même si quelques nuages sont présents dès le matin dans l'est. Le ciel reste bien dégagé sur les plus hauts sommets de l'île. Pour le vent, il souffle un peu plus fort aujourd'hui.