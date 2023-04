BTP, musée des musiques de l'océan indien, Starship, Charlélie Couture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 21 avril 2023 : - La sécurité et les conditions de travail ne sont pas tojours au rendez-vous sur certains chantiers - Hell-Bourg : polémique autour de la fermeture du musée des Musiques de l'océan Indien - Starship, la plus grande fusée du monde, explose en vol après son premier décollage - Charlélie Couture à La Réunion pour une série de trois concerts - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie au Sud et à l'Est, soleil au Nord

La sécurité et les conditions de travail ne sont pas tojours au rendez-vous sur certains chantiers

A l'occasion du bilan d’activité des services de contrôle de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), cette dernière a notamment présenté les chiffres en matière de sécurité au travail et sur la lutte contre le travail illégal. Deux sujets au cœur du secteur du BTP, particulièrement exposé aux accidents du travail. Et si la plupart des chantiers assurent la sécurité de leurs salariés, sur d'autres, c'est loin d'être le cas. En 2022, un ouvrier a d'ailleurs trouvé la mort sur un chantier après avoir chuté

Hell-Bourg : polémique autour de la fermeture du musée des Musiques de l'océan Indien

Le 6 juin 2023, le musée des musiques et instruments de l'océan Indien à la Maison Morange de Hell-Bourg fermera ses portes suite à une décision de la mairie de Salazie pour travaux sur le site inscrit au patrimoine. Depuis 2015, l'association Saranghi, composée de collectionneurs passionnés avait mis en place ce lieu de découverte. En 2022, 14.000 visiteurs avaient été accueillis. Une décision que François Ménard, président de l'association Saranghi trouve "injustifiée".



Starship, la plus grande fusée du monde, explose en vol après son premier décollage

La plus grande fusée du monde, Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, a explosé en vol peu après son tout premier décollage, mais Elon Musk a félicité ses équipes et salué un "formidable" premier vol d'essai.



Charlélie Couture à La Réunion pour une série de trois concerts

Voilà 40 ans que Charlélie Couture promène un blues poétique et rempli d’humour à travers le monde. Mais voilà 25 ans, qu’il n’avait pas foulé le sol réunionnais. Le chanteur inclassable, mais aussi peintre et écrivain - multiste comme il se plaît à dire -, démarre ce vendredi soir une série de trois concerts… Rencontre avec une « icône » d’une certaine chanson-rock littéraire qui traverse les décennies avec l’élégance incontestable des grands hommes discrets.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie au Sud et à l'Est, soleil au Nord

Pour ce vendredi 21 avril 2023, Matante Rosina pense qu'il va y avoir de la pluie sur certaines parties de l'île, surtout à l'Est et au Sud ce matin. Heureusement, le soleil devrait percer les nuages plus tard dans la matinée. Cependant, il y a des risques d'averses orageuses sur l'Ouest et le Sud dans l'après-midi. Le Nord devrait rester ensoleillé toute la journée.