Cairns, Brad Pitt, François Bayrou, Le Port et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 17 janvier 2025 : - Empiler des galets sur la plage c'est beau, mais mauvais pour le littoral et peut coûter 1.500 euros d'amende - Arnaque au faux Brad Pitt : la brigade financière de Saint-Denis ouvre une enquête - Bayrou survit à la censure avec la bienveillance prudente du PS - Le Port : le préfet Patrice Latron à la découverte du territoire portois - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se calme, la chaleur étouffe (Photo www.imazpress.com)

C'est à la mode. Certains baigneurs et promeneurs locaux ou touristes empilent des galets sur les plages de l'ouest ou le long du Gouffre de l'Étang-Salé. Aussi jolie soit cette petite pyramide, elle n'est pas sans danger pour l'écosystème du littoral et cela peut coûter une amende de 1.500 euros.

Nouveau volet dans l’affaire du faux Brad Pitt. Selon les informations du Parisien et de BFMTV ce jeudi 16 janvier 2025, une enquête pour "escroquerie" a été ouverte par le parquet de Saint-Denis, lieu où réside Anne, la victime de l’arnaque qui a perdu 830.000 euros.

Un autre chemin se dégage". François Bayrou a échappé jeudi à la première motion de censure déposée contre son gouvernement, les socialistes décidant dans leur grande majorité de se désolidariser du reste de la gauche face à une situation politique "inédite".

Ce jeudi 16 janvier 2025, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, s’est rendu dans la commune du Port pour une rencontre avec le maire Olivier Hoarau et ses équipes. Cette visite a permis de dresser un état des lieux des projets locaux et des enjeux du partenariat entre l’État et la collectivité

Ce vendredi 17 janvier 2025, Matante Rosina ressent encore plus la chaleur. En effet, le vent a baissé en intensité. Hier, dans certaines régions de l'île, quelques gouttes sont tombées (dans l'est en tout cas) et Matante Rosina espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. Mais d'après sa boule de cristal, c'est encore du soleil au programme.