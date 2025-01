Airbags, retraite, agriculture, art et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 23 janvier 2025 : - Airbags défectueux : le grand flou et une cascade de plaintes - Levée de boucliers contre l'idée d'une taxation de certains retraités - Les agriculteurs de La Réunion votent pour leurs représentants à la Chambre - Le Port : à la rencontre de l'artiste AANT - Pandakroo - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie attendue ce jeudi (Photo www.imazpress.com)

Les recours en justice s'accumulent contre Stellantis, le groupe automobile qui a distribué à travers toute la France des voitures équipées des airbags Takata défectueux. Après les plaintes déposées par les familles des victimes, dont une famille réunionnaise, l'association de consommateurs UFC-Que choisir s'empare à son tour du sujet (Photo AFP)

Levée de boucliers contre l'idée d'une taxation de certains retraités

Le Rassemblement national et La France insoumise ont tous deux fait part mercredi de leur franche opposition à la proposition de la ministre du Travail de mettre à contribution certains retraités pour financer la Sécurité sociale, une idée également critiquée par des soutiens du gouvernement.

Les Chambres d'agriculture se préparent pour leurs élections à travers la France. A La Réunion, 13 listes sont inscrites pour représenter les trois collèges différents : les chefs d'exploitation et assimilés, les propriétaires et usufruitiers, et les salariés de la production agricole et des groupements professionnels. Les élections se tiendront le 31 janvier 2025.

L’exposition de l’artiste AANT à l'origine du concept artistique Pandakroo, se termine le 31 janvier 2025. Ce samedi 25 janvier, AANT sera présent toute la journée au centre d’art contemporain La Friche, au Port, pour échanger avec le public autour de son œuvre immersive

Ce jeudi 23 janvier 2025, matante Rosina vous apporte une bonne nouvelle. Pour elle, après le beau temps du matin, le temps devrait se dégrader avec de bonnes pluies sur l'ouest et le sud de l'île. Elle pourraient même s'étendre sur le littoral de Saint-Paul et du sud sauvage. Dans l'est, le soleil reste bien accroché.