Tuée à 2 ans et demi, route du littoral, Louise, handicap et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 11 février 2025 : - Sténaya, tuée à 2 ans et demi, deux mois après le classement sans suite d'une enquête pour violence - La route du littoral rouverte sur quatre voies entre la Grande Chaloupe et La Possession - Meurtre de Louise: un homme et sa mère placés en garde à vue - 20 ans de la loi "handicap" : des temps de parole organisés pour évoquer les évolutions et les besoins - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi trempé en perspective (Photo www.imazpress.com)

Sténaya, tuée à 2 ans et demi, deux mois après le classement sans suite d'une enquête pour violence

Elle avait 2 ans et demi, toute la vie devant elle. Ce vendredi 7 février 2025, cette petite fille a été tuée à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre. Sa mère et son beau père ont été placés en détention pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. La famille faisait l'objet d'un suivi en assistance éducative. Une enquête pour violences à l'encontre de la petit fille avait été ouverte et.. classée sans suite en décembre 2024.

La route du littoral rouverte sur quatre voies entre la Grande Chaloupe et La Possession

Le CRGT vous informe que la RN1 route du Littoral, est rouverte sur ses quatre voies entre la Grande Chaloupe et La Possession. Cependant, côté mer la circulation se fait sur les voies réduites jusqu'à la fin des opérations de remise à zéro de la chaine de blocs.

Meurtre de Louise: un homme et sa mère placés en garde à vue

Un homme et sa mère ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé dans un bois à Longjumeau (Essonne), non loin de son collège d'Epinay-sur-Orge, où l'émotion était vive lundi.

20 ans de la loi "handicap" : des temps de parole organisés pour évoquer les évolutions et les besoins

Le 11 février 2005, entrait en vigueur la loi "handicap", loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 20 ans après, l'inclusivité est loin d'être parfaite à La Réunion. À cette occasion, ce mardi 11 février 2025, des temps de parole sont organisés dans toute l'île.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un mardi trempé en perspective

Matante Rosina aura intérêt à ne pas oublier son parapluie ce mardi, car même si le soleil réveille les esprits, c'est bien la pluie qui domine. Seules les zones littorales du sud et localement de l'ouest gardent des conditions météorologiques plus favorables, assure Météo France.