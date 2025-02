Calendrier scolaire, Ratenon, Grenoble, dessins et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 13 février 2025 : - Les fortes chaleurs relancent l'éternel débat sur le calendrier scolaire inadapté à La Réunion - Conduite en état d'ivresse supposée : Jean-Hugues Ratenon fixé ce jeudi - Une grenade lancée dans un bar à Grenoble: une douzaine de blessés, dont deux graves - Lancement du concours de dessin "Échos d’Outre-Mer" 2025 pour les élèves de La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un air chaud et humide (Photo www.imazpress.com)

Les fortes chaleurs relancent l'éternel débat sur le calendrier scolaire inadapté à La Réunion

Inadapté depuis des années au climat de La Réunion, le calendrier scolaire va peut-être évoluer. Aiguillonné par les enseignants et les élèves accablés par les fortes chaleurs, le rectorat a annoncé le lancement d'une large concertation "afin de convenir des adaptations possibles du calendrier national". En attendant, dans les établissements scolaires de l'île les cours continuent d'être dispensés par plus de 34 degrés affichés au thermomètre et davantage encore en ressenti.

Conduite en état d'ivresse supposée : Jean-Hugues Ratenon fixé ce jeudi

Jour de délibéré pour Jean-Hugues Ratenon. Le député insoumis est attendu au tribunal de Saint-Denis ce jeudi 13 février 2025, pour des faits supposés de conduite en état d'ivresse manifeste. Le parquet a requis le 28 janvier dernier 6 mois de prison avec sursis. Le délibéré est attendu à 13h45.

Une grenade lancée dans un bar à Grenoble: une douzaine de blessés, dont deux graves

Une grenade lancée dans un bar d'un quartier sensible de Grenoble a fait une douzaine de blessés dont deux graves, mercredi soir, la piste terroriste étant pour l'instant écartée.

Lancement du concours de dessin "Échos d’Outre-Mer" 2025 pour les élèves de La Réunion

L’Association des communes et des collectivités d’Outre-Mer (ACCD’OM) annonce le lancement de l’édition 2025 du concours "Échos d’Outre-Mer". Un événement destiné aux élèves de CM1 de La Réunion et des autres territoires ultramarins. Cette année, le concours met à l’honneur le dessin et la diversité culturelle des Outre-mer avec pour thème : "L’Outre-Mer, une mosaïque de cultures"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un air chaud et humide

Ce jeudi 13 février 2025, c'est sous un ambiance toujours chaude et humide que se réveille Matante Rosina. Un temps qui ressemble à ceux des jours précédents. La Réunion oscille entre soleil le matin et développement nuageux à la mi-journée. Puis des averses vont venir arroser légèrement La Réunion au fil de l'après-midi