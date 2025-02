Future Garance, endométriose, Macron, concours et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 25 février 2025 : - Future Garance : La Réunion en pré-alerte cyclonique, la dépression à 460 km de l'île - Endométriose : un test salivaire pour détecter la maladie en 15 jours, une vraie avancée pour les femmes à La Réunio - Macron met en garde Trump contre une "capitulation" forcée de l'Ukraine - Santé : un concours de scénario de bande dessinée pour promouvoir la vaccination contre le papillomavirus - La pa météo France i di, sé zot i di - Pluie, vent et chaleur au menu du ciel réunionnais (Photo www.imazpress.com)

Future Garance : La Réunion en pré-alerte cyclonique, la dépression à 460 km de l'île

Depuis ce lundi 24 février 2025, à 19 heures, La Réunion est en "pré-alerte cyclonique" face au système tropical qui se forme à proximité et pourrait concerner le département. La dépression tropicale se trouve actuellement à un peu plus de 460 km au nord-ouest de La Réunion. Cette dépression pourrait s’intensifier en tempête tropicale d'ici mardi soir ou mercredi. Une évolution en cyclone tropical est possible mercredi ou jeudi. Maurice a déclenché un avertissement de cyclone de classe 1.

Endométriose : un test salivaire pour détecter la maladie en 15 jours, une vraie avancée pour les femmes à La Réunion

Un test salivaire – intégralement remboursé -, pouvant détecter l'endométriose va être expérimenté au CHU de La Réunion (site nord et sud). Une avancée scientifique pour une maladie qui touche une femme sur dix à La Réunion et qui nécessite en moyenne plus de sept ans à être diagnostiquée.

Macron met en garde Trump contre une "capitulation" forcée de l'Ukraine

Malgré d'énormes divergences qui persistent sur le fond, Emmanuel Macron s'est dit lundi "convaincu qu'il y avait un chemin" avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Santé : un concours de scénario de bande dessinée pour promouvoir la vaccination contre le papillomavirus

L'Agence régionale de santé, en partenariat avec l'ARS et des médecins du CHU de La Réunion, lancent un concours de scénario de bande dessinée destiné aux collégiens de l'île. L'objectif, créer un moyen ludique et engageant pour inciter les enfants à se faire vacciner contre le papillomavirus. À La Réunion, seulement 14,1 % des collégiens sont vaccinés.

La pa météo France i di, sé zot i di - Pluie, vent et chaleur au menu du ciel réunionnais

Pour ce mardi 25 février 2025, Matante Rosina annonce des averses dès le matin dans l'est et s'étalent partout l'après-midi avec des débordements dans l'ouest et le sud-ouest. L'air reste bien lourd sur le littoral. Le vent va souffler un peu plus fort vers le sud sauvage. La mer gonfle aujourd'hui avec des vagues qui peuvent dépasser les 2 mètres.