Garance, Mayotte, Mohamed Amra, Worldskills et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 26 février 2025 : - Garance : la forte tempête tropicale poursuit son intensification, La Réunion en alerte orange dès 14 heures - Deux mois après Chido, la loi sur la reconstruction de Mayotte entre en vigueur - Le narcotrafiquant Mohamed Amra mis en examen et incarcéré à son retour en France - Worldskills : une vitrine d'excellence pour la jeunesse réunionnaise et un outil d’orientation solide - La pa météo France i di, sé zot i di - La météo se dégrade ce mercredi (Photo www.imazpress.com)

Garance : la forte tempête tropicale poursuit son intensification, La Réunion en alerte orange dès 14 heures

Face à la "menace" Garance, La Réunion passera en alerte orange dès 14 heures ce mercredi 26 février 2025 a annoncé la préfecture lors d'un point presse. À 4 heures ce mercredi, la forte tempête tropicale modérée se situait à 425 km au nord-ouest de La Réunion, poursuivant son intensification. Le système se déplace en suivant une trajectoire est-nord-est, à 13 km/h. et devrait passer au plus près de La Réunion ce jeudi à environ 50km au stade de cyclone tropical. L’alerte rouge pourrait être déclenchée jeudi, indique la préfecture.

Deux mois après Chido, la loi sur la reconstruction de Mayotte entre en vigueur

Deux mois après le passage du dévastateur cyclone Chido sur Mayotte, le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de l'archipel, définitivement adopté au Parlement mi-février, est entré en vigueur mardi avec sa parution au Journal officiel.

Le narcotrafiquant Mohamed Amra mis en examen et incarcéré à son retour en France

Le narcotrafiquant Mohamed Amra, arrêté samedi en Roumanie après neuf mois de cavale marquée par la mort de deux agents pénitentiaires, a été mis en examen mardi soir à Paris et placé en détention.

Worldskills : une vitrine d'excellence pour la jeunesse réunionnaise et un outil d’orientation solide

La Coupe régionale des métiers - WorldSkills, organisée par la Cité des Métiers et portée par la Région Réunion, se rendra les 28 février et 1er mars 2025 au Campus Pro de Saint-Pierre. Cette compétition vise à mettre en lumière le talent et l'excellence des jeunes réunionnais. À cette occasion, plus de 40 partenaires présenteront plus de 50 métiers, faisant de cet évènement un rendez-vous clé de l’orientation pour les jeunes réunionnais.

La pa météo France i di, sé zot i di - La météo se dégrade ce mercredi

Pour ce mercredi 26 février 2025, Matante Rosina annonce une dégradation de la météo. Garance se rapproche doucement de notre île. Résultat, les averses sont fréquentes et soutenues dans l'est de l'île après les éclaircies du matin. Le vent commence à bien souffler entre Saint-Denis et Le Port mais aussi sur les hauteurs. Le vent va se renforcer dans la nuit. Côté mer, ça commence à bouger aussi, elle devient très forte