Wuambushu, Clémentine Autain, Vosges, Salon de la Maison et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 28 avril 2023 : - Bidonvilles toujours en place, expulsions suspendues : le grande bide de Wuambushu (pour l'instant) - Clémentine Autain : "l'autonomie alimentaire est fondamentale à La Réunion" - Vosges: le suspect du meurtre de Rose mis en examen et en détention - Saint-Denis : le 34è Salon de la Maison met l'accent sur l'habitat durable - La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures continuent de baisser

Bidonvilles toujours en place, expulsions suspendues : le grande bide de Wuambushu (pour l'instant)

Après une nuit de violences à Doujani (au sud de Mamoudzou), le calme est revenu à Mayotte ce jeudi 27 avril 2023. La journée a été marquée par la première opération d'expulsions et de destruction de bidonvilles sur la commune de Koungou (nord de l'île), quatre jours après le début officiel de Wuambushu. Une manifestation en soutien à l'opération a par ailleurs été organisée à Chirongui (centre de Mayotte) et a rassemblé environ 1500 personnes. Ce vendredi, le port d'Anjouan doit rouvrir ses portes, mais la société maritime SGTM a annoncé suspendre ses rotations. Les expulsions sont donc compromises pour l'heure

Clémentine Autain : "l'autonomie alimentaire est fondamentale à La Réunion"

Clémentine Autain, députée Nupes est actuellement en visite parlementaire à La Réunion pour une semaine. Vie chère, énergie, violences faites aux femmes, santé… et surtout réforme des retraites, l'élue de gauche vient voir les difficultés de notre département. Interview



Vosges: le suspect du meurtre de Rose mis en examen et en détention

L'adolescent soupçonné du meurtre de Rose, l'enfant de cinq ans tuée mardi dans les Vosges, a été mis en examen jeudi et placé en détention provisoire mais il garde le silence sur son geste, a annoncé le procureur de la République d'Epinal.



Saint-Denis : le 34è Salon de la Maison met l'accent sur l'habitat durable

Pour sa 34è édition, le Salon de la Maison se tiendra du samedi 29 avril au lundi 8 mai 2023 au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint-Denis. Rendez-vous incontournable pour les exposants comme pour les dizaines de milliers de visiteurs, cette année, les organisateurs ont choisi le thème de "l'habitat durable", dans un monde où "les modes de consommations évoluent". En tout, ce sont près de 350 exposants qui sont attendus dans les quelques 1 100 stands, sur quasiment de 20 000m2 de surface d'exposition, une année après la reprise du salon qui a dû garder ses portes closes en 2020 et 2021 à cause de la pandémie.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures continuent de baisser

Ce vendredi 28 avril 2023, Matante Rosina trouve l'atmosphère plus respirable. Les températures continuent de baisser et il va même faire bien frais à Cilaos avec 5°C affiché au thermomètre. Elle se penche au-dessus de sa boule de cristal qui lui dévoile un beau soleil sauf sur le sud et le sud-est où de la pluie est attendue. Pour ne pas changer, dans l'après-midi, les nuages débarquent sur les pentes, apportant avec eux quelques averses.