Pétrels, foot, vélo, insolite, Varsovie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 30 avril 2023 : - Extinction des lumières : les communes jouent le jeu (mais pas suffisamment) pour sauver les pétrels - Coupe de France de foot : Toulouse assomme Nantes (5 -1), peu de sifflets pour Macron - Tout un mois pour "adopter le vélo pour la vie" - Starship casse tout, des rhinocéros aux enchères, Macron et Borne qui en prennent pour leur grade - "Les voix d'une ville enfouie": la mémoire préservée du ghetto de Varsovie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de journée au soleil

Extinction des lumières : les communes jouent le jeu (mais pas suffisamment) pour sauver les pétrels

Depuis le début du mois d'avril, près de 1.000 pétrels se sont échoués et ont été recueillis par les équipes de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). Des oiseaux désorientés par les lumières artificielles. Une pollution lumineuse à laquelle la Seor tente tant bien que mal de sensibiliser les communes. Si certaines coupent leurs lumières dans le cadre des Jours de la Nuit, l'action ne semble pourtant pas suffisante

Coupe de France de foot : Toulouse assomme Nantes (5 -1), peu de sifflets pour Macron

La Coupe au Capitole: Toulouse, déchainé, a écrasé samedi Nantes (5-1), englué dans cette fin de saison noire, et a remporté la 106e édition de la Coupe de France, dans une finale inattendue et dans une grande ambiance, loin de la tension sociale. Des militants syndicaux, postés près du Stade de France, ont distribué aux supporters de quoi siffler le président de la République qui assistait à la rencontre, Mais le mouvement de contestation espéré n'a guère été audible, 49 minutes et 30 secondes après le début du match

Tout un mois pour "adopter le vélo pour la vie"

Le Syndicat mixte de transports de La Réunion (SMTR) organise le challenge "Mai à Vélo" du 1er au 31 mai 2023. L’événement national propose aux réunionnais.e.s de se (re)mettre en selle et d’expérimenter cette mobilité douce. Sur l’application Geovelo, chacun peut participer au challenge via la communauté "Réunion SMTR" et tenter de remporter de nombreux lots en accumulant les kilomètres à vélo

Starship casse tout, des rhinocéros aux enchères, Macron et Borne qui en prennent pour leur grade



Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 24 avril au vendredi 28 avril le voici : Morceaux de béton éjectés, métal plié et cratères creusés dans le sol... La force du premier décollage de la nouvelle fusée Starship, a sérieusement amoché son pas de tir au Texas. Après 30 ans de lutte contre le braconnage, le défenseur sud-africain des rhinocéros, John Hume met aux enchères le plus grand élevage au monde de l'espèce en danger. Sur la télévision belge Tipik, deux comédiens sont revenus sur la situation tendue que vit la France. Mais quoi de mieux pour revenir sur l'actualité en la parodiant et en se grimant à l'image du chef de l'État et de sa première ministre.



"Les voix d'une ville enfouie": la mémoire préservée du ghetto de Varsovie

Une chaussure d'enfant, un landau, des ustensiles de cuisine carbonisés ou brisés: les objets réunis dans la capitale polonaise racontent comment les juifs de Varsovie vivaient, aimaient et mouraient au temps de la guerre.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de journée au soleil

D'après Matante Rosina, ce dimanche 30 avril 2023 commence sous le soleil. Profitez-en car l'après-midi le ciel va se couvrir et des averses passagères arrivent sur la moitié est de l'île. L'Ouest ne sera pas épargné par les nuages.