Salon de la maison, soignants, PSG, chauves-souris et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 3 mai 2023 :

Salon de la maison : ces objets insolites auxquels il fallait penser (ou pas)

Depuis le samedi 29 avril 2023, la 34ème édition du Salon de la maison a ouvert ses portes au public. 350 exposants, 20.000 m2 de surface, plus de 1.000 stands… Des stands pour tous, du canapé, à la cuisine, en passant par la salle de bain. Mais le Salon de la maison ne serait rien sans ses traditionnels stands d'objets plus insolites les uns que les autres, faits pour révolutionner votre quotidien. Le produit qui a remporté les suffrages de la rédaction après plusieurs tours de scrutin et sans recours au 49.3 est : la baguette zip !

Réintégrés, les soignants non-vaccinés "pas forcément attendus avec des fleurs "

À La Réunion depuis le 15 septembre 2021, une centaine de soignants non-vaccinés contre le Covid ont été suspendus. Comme leurs homologues de Métropole, ils pourront être réintégrés dès la mi-mai, a annoncé François Braun, ministre de la Santé. Les soignants sans salaire depuis deux ans considèrent que c'est une bonne nouvelle. Reste à savoir comme ils seront accueillis à leur retour auprès des autres soignants qui ont respecté l'obligation vaccinale décrétée en pleine pandémie. "Les non-vaccinés ne sont pas forcément attendus avec des fleurs dans tous les services et partout", a estimé le ministre de la santé François Braun.



Ligue 1: le Paris SG suspend Messi, une sanction en forme d'épilogue

Le Paris Saint-Germain a frappé mardi un grand coup en suspendant sa superstar Lionel Messi pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite, ouvrant également une procédure disciplinaire à l'encontre du Ballon d'Or, toujours plus proche d'un départ en fin de saison.



Des dizaines de chauves-souris Roussettes noires recensées à La Réunion

Après l'observation de chauves-souris Roussette noire, le groupe Chiroptères océan Indien (GCOI) rappelle que "les chauves-souris sont les seuls mammifères terrestres indigènes de l'île". Parmi les 3 espèces identifiées à ce jour à La Réunion figure la Roussette noire (Pteropus niger). Endémique des Mascareignes, il s'agit de la plus grande chauve-souris de l'île. Elle mesure un mètre d'envergure et pèse environ 500 g. Plusieurs dizaines sont présentes sur l'île, elle avait disparu à la fin du 19ème siècle avant de réapparaître

La pa Météo France i di, sé zot i di - Attention à la houle

C'est agité dans la boule de cristal de Matante Rosina ce mercredi 3 mai 2023. Le littoral sud-ouest, de la Pointe au Sel au Cap Chevron, est placé en vigilance jaune vague submersion depuis 4 heures ce matin. La houle déferle de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Les vagues les plus fortes pourraient atteindre six mètres de haut. Dans le ciel, le soleil est au rendez-vous dans le nord. Dans le sud-est, il est caché par les nuages qui peuvent même apporter quelques averses.