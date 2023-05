RSA, Emmanuel Macron, CGTR, festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 16 mai 2023 : - Contrepartie obligatoire pour percevoir le RSA : main-d'œuvre bon marché ou tremplin vers l'insertion... - Emmanuel Macron annonce une baisse d'impôts de "2 milliards d'euros" pour les classes moyennes - La CGTR va se prononcer sur la révocation de son secrétaire général - Saint-Denis : un festival de la participation citoyenne - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel bleu persiste

Contrepartie obligatoire pour percevoir le RSA : main-d'œuvre bon marché ou tremplin vers l'insertion...

À compter de ce mois de mai 2023, certains allocataires vont voir leur revenu de solidarité active (RSA) soumis à un engagement d’activité de 15 à 20 heures par semaine. Cette obligation a été rappelée par Élisabeth Borne lors de sa visite dans l'agence Pôle emploi de Saint-Leu où le dispositif France Travail est expérimenté. La Réunion est d'ailleurs le seul territoire d'Outre-mer où cette mesure est testée. Selon le gouvernement cette disposition a vocation à d'accompagner les bénéficiaires du RSA vers l'emploi. La cheffe du gouvernement a confirmé que des sanctions seront prises à l'encontre de ceux "qui ne conformeraient pas au parcours de retour vers l'emploi". À La Réunion, où 100.000 personnes bénéficient de cette allocation, ce RSA "sous conditions" divise.

Emmanuel Macron annonce une baisse d'impôts de "2 milliards d'euros" pour les classes moyennes

Ce lundi 15 mai 2023, Emmanuel Macron, Président de la République, était l'invité du journal de 20 heures (heure de Métropole) de TF1. Ce que voulait le chef de l'État, "remettre en perspective les bonnes nouvelles de sa politique économique". Ukraine, réindustrialisation du pays, impôts… Emmanuel Macron a abordé plusieurs thématiques. Il a par ailleurs affirmé l'objectif d'une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les ménages.

La CGTR va se prononcer sur la révocation de son secrétaire général

Programme chargé pour la Commission exécutive confédérale de la CGTR de ce mercredi 17 mai 2023. À l'ordre du jour de cette réunion qui se tient au siège de la Confédération à Saint-Denis, le point sur le mouvement social contre la réforme des retraites, mais surtout un votre sur la révocation de l'actuel secrétaire général, Jacques Bhugon, la suspension de son mandat confédéral et l'examen de son indemnité mensuelle. Le dirigeant syndical est actuellement en arrêt de travail.

Saint-Denis : un festival de la participation citoyenne

Le festival de la participation citoyenne se tient ce mardi 16 mai 2023 à la Cité des Arts de Saint-Denis de 13h à 19h. À travers cet événement, la commune souhaite "faire participer l'ensemble des habitants dans les actions et les décisions de la ville". Ainsi, l'ensemble des membres des instances participatives seront invités et différents ateliers, activités et conférences rythmeront l'après-midi



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel bleu persiste

Matante Rosina est ravi de voir ce ciel bleu ce mardi 16 mai 2023 en revanche, elle qui s'attendait à avoir moins chaud, c'est raté. Il fait toujours chaud. Elle note que le vent se renforce et pourrait atteindre, en rafales, 50 km/h. Dans l'après-midi, il est possible qu'il y ait quelques averses surtout dans les hauts.