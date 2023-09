Une rivière de vin et un Van Gogh retrouvé

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 11 au vendredi 15 septembre le voici : 2,2 millions de litres de vin rouge se sont écoulés dans les rues de Sao Lourenço do Bairro, au Portugal. Un détective d'art néerlandais a retrouvé un précieux tableau de Vincent van Gogh volé dans un musée.

La scène est totalement surréaliste. 2,2 millions de litres de vin rouge se sont écoulés dans les rues de Sao Lourenço do Bairro, au Portugal, dimanche 10 septembre. En cause : l’éclatement de deux cuves de la distillerie locale Levira, selon "Diaro de Coimbra".

"Le torrent a suivi le chemin descendant de la rue, la distillerie étant située sur un terrain en pente, puis le vin a inondé la route et les terrains, et est entré dans au moins une cave", rapportent nos confrères.

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN — BNO News (@BNONews) September 11, 2023

Devant l’ampleur de la fuite, les autorités locales ont notamment craint une contamination de la rivière locale, la Certima. Par chance, elles sont parvenues à détourner la course folle du précieux breuvage pour le conduire directement… à la station d’épuration.

La distillerie s’est excusée après l’incident : "Nous assumons l’entière responsabilité des coûts liés aux réparations et au nettoyage des dégâts. Nous faisons notre possible pour résoudre la situation le plus rapidement possible", écrivent-ils. Aucun blessé n’est à déplorer. Il y a seulement des dégâts matériels.

"Arthur Brand, en coopération avec la police néerlandaise, a résolu ce problème", a déclaré à l'AFP Richard Bronswijk, de l'unité de lutte contre les crimes relatifs à des oeuvres d'art de la police néerlandaise. "C'est définitivement le vrai, cela ne fait aucun doute", a-t-il ajouté à propos du tableau.

Le détective a pris possession lundi du tableau disparu, "Le jardin du presbytère de Nuenen au printemps", de 1884, à son domicile d'Amsterdam. L'oeuvre, dont la valeur est estimée entre trois et six millions d'euros, avait été dérobée au musée Singer Laren le 30 mars 2020 lors d'un braquage qui a fait les gros titres dans le monde entier.

M. Brand, surnommé "l'Indiana Jones du monde de l'art" pour avoir retrouvé la trace d'une série d'œuvres disparues de grande envergure, a déclaré que ses appels fréquents, ainsi que ceux de la police néerlandaise, pour les restituer ont finalement porté leurs fruits lorsqu'un homme, dont l'identité n'a pas été révélée pour sa propre sécurité, a remis au détective le tableau dans un sac IKEA bleu, recouvert de papier bulle et rangé dans une taie d'oreiller.

Un clip vidéo fourni par le détective le montrait en train de déballer le tableau dans son salon, sidéré par la découverte. "Confirmer qu'il s'agissait bien du Van Gogh volé a été l'un des plus grands moments de ma vie", a déclaré M. Brand à l'AFP. "Je n'arrivais pas y croire", a-t-il poursuivi.

???????? Pays-Bas: un détective privé retrouve un tableau de Van Gogh dans un sac Ikea pic.twitter.com/pc4GN3HfkX — BFMTV (@BFMTV) September 12, 2023

Des images vidéo de la police néerlandaise diffusées peu après le cambriolage montraient un cambrioleur défonçant une porte vitrée du musée près d'Amsterdam au milieu de la nuit, avant de s'enfuir avec le tableau caché sous son bras droit.

En avril 2021, la police a arrêté un homme, identité par les médias néerlandais comme Nils M. pour le vol. Il a ensuite été reconnu coupable et condamné à huit ans de prison.

Le Van Gogh a été restitué au directeur du musée de Groningue qui l'avait prêté au musée Singer Karen.

Le tableau "Deux jeunes hommes riant" de Frans Hals reste quant à lui toujours porté disparu, mais M. Brand a exprimé l'espoir qu'il soit également restitué bientôt.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com