Macron, Atma Janzu, insolite, chasse au trésor et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 2 avril 2023

Le portrait de Macron ne sera pas vraiment obligatoire dans les écoles

Vous vous en doutiez, l’article annonçant l’obligation d’accrocher un portrait d’Emmanuel Macron dans les écoles était un poisson d’avril. Pour autant, dans l’ambiance actuelle, cette blague ne nous semblait pas si éloignée de la réalité. Car entre mépris, négation de la réalité et déconnexion totale de la vie quotidienne des Français, notre Président a parfois des airs de monarque emmitouflé dans le confort de son pouvoir.

Atma Janzu, l'expérience aquatique qui vous fait du bien

L'Atma Janzu ("fleuve pacifique") est un art de transformation et de méditation aquatique. Laurent Counil, praticien et gérant de la société Omceans, vous propose des séances dans le lagon de l'Hermitage à Saint-Gilles-les Bains. Il vous fait vivre une expérience hors du commun de détente et de connexion à vous grâce à l'eau. Les bercements, mouvements et massages relaxent votre corps et votre esprit. Je l'ai testé pour vous

Invasion de schtroumpfs et viande de mammouth

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 27 mars au vendredi 31 mars le voici. Pour faire "du bien aux gens" et "donner du baume au coeur", des milliers de schtroumpfs se sont réunis dans le Finistère. Les scientifiques ne manquent pas d'imagination... Ils ont créé, à l'aide de son ADN, de la viande de mammouth et l'ont transformé en boulette.

Troll de jeu : un artiste danois déclenche une chasse au trésor mondiale

Des codes dissimulés au pied de 99 statues à travers la planète qui révèlent une redoutable énigme: l'artiste danois Thomas Dambo, célèbre pour ses immenses statues en bois recyclé, a lancé lundi une chasse au trésor mondiale pour retrouver son centième troll, caché dans le plus grand secret.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche ensoleillé

Matante Rosina la fé a zot in blag ! Poisson d'avril ! Jamais, ô grand jamais, elle n'arrêtera de vous donner ses prévisions météo ! En revanche, elle va vraiment étudier le comportement des poules. Sa poule Nénette l'intrigue trop. Le ciel de ce dimanche 2 avril 2023 s'annonce ensoleillé un peu partout sur l'île. Elle vous souhaite de passer un excellent dimanche !