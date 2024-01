La tempête modérée baptisée Candice, son centre à proximité immédiate du nord de Maurice

Le système dépressionnaire tropical est devenu la tempête tropicale modérée Candice à la mi-journée ce mercredi 24 janvier 2024. Son centre se trouve à proximité immédiate du nord de l'île Maurice et à 225 km à l'est-nord-est de La Réunion. A La Réunion, "nous ne serons pas intéressé par cette zone dangereuse de la tempête" précise Météo France. Les bandes périphériques vont cependant continuer d'apporter des pluies régulières et par moment fortes dans le sud-est, le sud et et l'ouest. Une accentuation des pluies est envisagée en fin d'après-midi/ première partie de nuit prochaine. (Capture d'écran Earth)

"La structure pluvieuse et venteuse de cette tempête est très asymétrique : les pluies et les vents les plus forts sont localisés dans la partie Nord du système" détaille Météo France.

Pour rappel, le sud-est, le sud et et l'ouest ont été placées en vigilance orange forte pluie/orage depuis ce mercredi à 8h. "Ce système apportera, dans l’après-midi et la nuit prochaine, des rafales de vent estimées jusqu’à 80 km/h sur le littoral et jusqu’à 100 km/h dans les Hauts" détaille Météo France.

Un avertissement de cyclone de classe II est toujours en vigueur à Maurice.

