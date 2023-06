Billets d'avion, brevet, Canada, Grand Boucan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 26 juin 2023 : - Malgré la reprise du tourisme, de nombreux Réunionnais restent sur le carreau - Brevet 2023 : coup d'envoi pour les 14.839 collégien.ne.s inscrit.e.s - Feux au Canada: Montréal suffoque sous la fumée, a l'air le plus pollué au monde - Grand Boucan : le roi Dodo célébré tout en extravagance - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil a chassé la pluie

Malgré la reprise du tourisme, de nombreux Réunionnais restent sur le carreau

Le secteur de l'aérien semble avoir retrouvé toute sa vitalité, alors que le trafic a regagné son niveau de 2019, avant la crise Covid-19. Mais si les avions sont pleins et si les liaisons entre La Réunion et l'Hexagone se portent bien, le prix des billets atteint des sommet. Conséquences : des milliers de Réunionnais ayant de faibles revenuzzen situation rop précaires pour avoir le luxe de voyager

Brevet 2023 : coup d'envoi pour les 14.839 collégien.ne.s inscrit.e.s

Après les épreuves du bac, place au brevet des collèges. 14.839 inscrits vont plancher sur leur premier examen à partir de ce lundi 26 juin 2023. Au programme pour les élèves de troisièmes, les épreuves écrites de Français, Mathématiques, Histoire-géographie et Sciences. Coup d'envoi à 10 heures pour deux jours d'ultime concentration.



Feux au Canada: Montréal suffoque sous la fumée, a l'air le plus pollué au monde

Une fumée âcre recouvrait dimanche Montréal d'un voile dû aux feux de forêt toujours actifs au Canada, en faisant la ville à l'air le plus pollué au monde, selon une entreprise spécialisée.



Grand Boucan : le roi Dodo célébré tout en extravagance

Des milliers de personnes étaient réunis à Saint-Paul ce dimanche 25 juin 2023 pour assister au Grand Boucan. Le traditionnel défilé du carnaval était cette année sous le signe de l'extravagance. Plus de 40 associations, des chars et artistes ont déambulé sur le front de mer avant l'embrasement du roi Dodo, maître des festivités, suivi d'un feu d'artifice. La soirée s'est clôturée tout en concerts.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil a chassé la pluie

Ce lundi 26 juin 2023, Matante Rosina garde encore son palto. Même si il fait beau, il fait bien frais encore ce matin malgré le soleil. Elle prévoit un temps plus ensoleillé aujourd'hui que la veille. Dans l'après-midi, les nuages se déposent sur les plus hauts sommets de l'île. Le vent est de plus en plus présent ce qui augmente cette sensation de fraîcheur.