Cadeaux indûment offerts par Urgo : deux pharmaciens condamnés à de fortes amendes

Le jeudi 5 décembre 2024, deux pharmaciens comparaissaient devant le tribunal de Saint-Pierre. Jugés pour "perception non autorisée, par un professionnel de santé, d'avantages procurés par une personne assurant une prestation de santé ou produisant ou commercialisant des produits sanitaires" et "perception, par un pharmacien, d'avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale", ils écopent de lourdes amendes, indique Réunion La 1ère. En tout, une centaine de pharmacies réunionnaises ont accepté des cadeaux d'un groupe pharmaceutique (Photo : www.imazpress.com)

D'après le média, l'un des prévenus écope d'une amende avoisinant les 58.128 euros dont 35.000 avec sursis, et la confiscation de 15.000 euros déjà saisis. L'autre a été sanctionné d'une amende de 61.574 euros.

- Une enquête ouverte pour des cadeaux indument perçus -

Depuis 2021, une enquête a été ouverte à l'encontre deux filiales du groupe pharmaceutique URGO pour avoir offert indûment 55 millions de cadeaux à certains pharmaciens d’officine entre 2015 et 2021.

"Il s'agit d'une violation de la loi dite "anticadeaux" adoptée en 1993" précisait le parquet de Saint-Pierre.

C'est une enquête conjointe de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression de Fraudes et de la section de recherche de la gendarmerie de Dijon qui a conduit à sanctionner les deux filiales du Groupe URGO.

"Le but de cette réglementation est de répondre à un impératif d’ordre sanitaire et de préserver l’indépendance des professions de santé. Seules des considérations de santé publique doivent guider les actes de prescription et de délivrance des produits de santé" a indiqué le parquet.

"Or, la stratégie commerciale du Groupe URGO et les pratiques opaques d’octroi d’avantages sous forme de cadeaux (bijoux, Champagne…) vont à l’encontre de cet objectif."

- Une centaine de pharmaciens mis en cause à La Réunion -

Plus d’une centaine d'officines à La Réunion ayant accepté des cadeaux estimés à plus d’un million d’euros sont concernées par cette enquête.

Champagne, montres de luxe, bijoux, voyages... Autant de "cadeaux" reçus et non déclarés par un grand nombre de pharmaciens.

Urgo aurait proposé de ne pas accepter le prix "remisé" qu'elle était tenue d'afficher, en l'échange de ces avantages en nature.

