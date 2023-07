Cahiers de vacances : les parents sont (presque) pour, les enfants sont (presque) contre

Voilà une semaine déjà que nos marmailles sont en grandes vacances scolaires. Une semaine où il faut trouver de quoi les occuper durant ces journées, sans pour autant qu'ils ne restent fixés sur leurs ordinateurs. Et quoi de mieux – pour certains parents – que d'allier vacances et un peu de révisions avec les fameux cahiers de vacances que presque tout le monde a déjà eu une fois dans sa vie (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour, contre ? La question se pose. Ce qui est certain c'est que le sujet fait parler et divise.

Isabelle, mère de trois enfants et grand-mère de trois petits-enfants a toujours acheté des cahiers à ses enfants pendant les grandes vacances. "Au début ils les faisaient parce que c'était comme un jeu, mais les jours d'après ça devenait un peu moins régulier", dit-elle.

Ses enfants qui, pour la plupart, n'ont d'ailleurs jamais terminé les cahiers de vacances.

Amandine, maman d'une petite de huit ans est totalement "pour l'achat de cahiers de vacances" et ce, "comme à chaque grande vacance". Mais sa fille, comme de nombreux enfants, "est enthousiaste les deux premiers jours et puis le cahier est mis de côté et jamais fini".

La maman l'avoue, "il faut faire avec l'enfant, c'est utile le cahier mais ça demande un investissement des parents et du temps".

Et parfois justement, en période de vacances, du temps on en a… mais pas pour réviser.

- Des cahiers pour tous… -



Devant le nombre de cahiers de vacances proposés, il est parfois difficile de savoir lequel sera le bon. Vacances vertes, exercices, réviser en s'amusant, coloriage, super-héros… il y a de tout et pour tous les niveaux.

"Années après années le succès des cahiers de vacances est toujours là", note Nicolas Mortier, responsable librairie à Saint-Denis. "Il y a même de la demande de plus en plus tôt", ajoute-t-il.

Des cahiers classiques aux cahiers écolos en passant par les Disney... "La seule chose à conseiller aux parents, c'est de laisser l'enfant choisir. Dès le moment où il aura un intérêt pour un ouvrage il aura du plaisir à le faire."

Mais saviez-vous que le cahier de vacances a presque un siècle. C'est en mai 1933 que le Français Roger Magnard a l'idée de créer ce fameux cahier, dans la crainte de voir la vente des cahiers s'effondrer pendant les vacances scolaires.

- Apprendre à aimer… apprendre -

Mais alors, comment faire pour concilier révisions et amusement, de sorte de ne pas bloquer l'enfant ?

Pour ne pas rendre les révisions trop éreintantes, répétitives et gâcher les vacances de son enfant, le premier conseil c'est de faire par petites étapes. Rien ne sert de mobiliser son attention sur un temps trop long, cela serait contreproductif.

Et si l'enfant ne fait pas son cahier pendant une journée, pas de drame. L'intérêt du cahier n'est pas de travailler à tout prix mais de l'aider à passer en revue les apprentissages de l'année pour vérifier les acquis et au pire revoir les quelques incompréhensions.

Cela sera-t-il utile pour la rentrée ? En 2001, l'Institut de recherche sur l'éducation a montré que si l'on compare les performances scolaires de juin et celles de septembre, les enfants qui terminent leur cahier de vacances ont de meilleurs résultats que ceux qui n'ont rien fait… encore faut-il avoir terminé son cahier.

Toutefois, là où les cahiers sont bénéfiques, c'est surtout qu'ils incitent les enfants à déconnecter et à écrire et se creuser les méninges. Notamment quand l'on sait qu'à La Réunion, pour la lecture, l'écriture et les maths, "il reste des progrès à faire", notait la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau.

Car rappelons-le, dans une étude publiée le 6 juin 2023 par le ministère de l'Éducation nationale, un jeune Français sur dix est en difficulté de lecture, soit 11% des 16-25 ans. À La Réunion, ce chiffre est encore plus important. 26,4% des 16-25 ans jeunes ont des difficultés pour lire.

Mais qu'on ne se rassure, pour ceux qui ont une sainte horreur des cahiers de vacances, il existe d'autres manières de réviser et même sans que les enfants s'en rendent compte, rien qu'en sortant la tête des écrans et en allant découvrir les beautés de l'île ou d'ailleurs.

