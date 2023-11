Colis, amiante, violences intrafamiliales, oranges et ponts

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 novembre 2023 : • Lundi 20 novembre - Colis postaux : casse-tête pour les fêtes de fin d'année • Mardi 21 novembre - Deux tiers des bâtiments publics de La Réunion ont de l'amiante dans leurs murs • Mercredi 22 novembre - Lutte contre les violences intrafamiliales : le gouvernement fait des annonces, les associations attendent de voir • Jeudi 23 novembre - Pénurie d'oranges sur les étals : pas de panique, elles reviennent bientôt • Vendredi 24 novembre - À La Réunion, 95% des ponts sont en bon état, 5% posent problème (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Lundi 20 novembre - Colis postaux : casse-tête pour les fêtes de fin d'année

Frais de port exorbitants, octroi de mer, délais de livraison, sites qui ne livrent pas à La Réunion…Depuis que la vente en ligne existe, de nombreuses problématiques entourent la réception de colis dans l'île. Un casse-tête qui ne va pas en s'arrangeant pendant la période des fêtes de fin d'année. Entre délaisser complètement les sites de livraison ou s'affranchir de frais supplémentaires pour pouvoir réceptionner des produits pas forcément disponibles dans l'île, il faut donc choisir.

• Mardi 21 novembre - Deux tiers des bâtiments publics de La Réunion ont de l'amiante dans leurs murs

À La Réunion, deux tiers des bâtis publics ont de l'amiante dans les murs. 30.000 logements sont d'ailleurs diagnostiqués comme en ayant... mais bien d'autres en ont, sans forcément le savoir. Parmi les bâtiments concernés, la cathédrale de Saint-Denis. Bâtie au 19ème siècle, l'édifice religieux – classé au titre des monuments historiques – se refait actuellement une beauté.... et une santé. Et pour cause, alors que le chantier de restauration est lancé, de l'amiante a été détectée dans les peintures. C'est alors engagé un vaste chantier pour désamianter le monument. Une procédure qui ne s'improvise pas.

• Mercredi 22 novembre - Lutte contre les violences intrafamiliales : le gouvernement fait des annonces, les associations attendent de voir

De bonnes mesures qui restent à concrétiser, de possibles effets d'annonces, un certain manque d'ambition, voire des "mesurettes" : ce lundi, plusieurs dispositifs ont été annoncés pour lutter contre les violences intrafamiliales. Des annonces attendues depuis longtemps par les associations, qui sont en partie perplexes, voire déçues des engagements pris par le gouvernement.

• Jeudi 23 novembre - Pénurie d'oranges sur les étals : pas de panique, elles reviennent bientôt

Alors que la saison des agrumes s'est clôturée à La Réunion, les grandes surfaces et primeurs doivent désormais compter sur l'import pour satisfaire la demande des clients. Petit problème cependant : après des conditions météorologiques compliquées et de nombreux problèmes de logistique, le port de Durban en Afrique du Sud, d'où proviennent les oranges attendues par les magasins, enregistre de forts retards d'expédition. Il faudra attendre jusqu'au milieu de semaine prochaine pour pouvoir en retrouver sur les étals.

• Vendredi 24 novembre - À La Réunion, 95% des ponts sont en bon état, 5% posent problème

Ce mercredi 22 novembre 2023, des fragments de béton sont tombés du pont du boulevard de l'Océan à Saint-Denis. Si aucun véhicule n'a été impacté, l'érosion de cet édifice où passent des milliers des véhicules par jour pose question. D'autant qu'à La Réunion, impossible de circuler sans la multitudes d'ouvrages enjambant les ravines. Embruns, vents... des facteurs qui peuvent expliquer ces détériorations. Toutefois la Région se veut rassurante, évoquant que "95% des ponts sont en bon état, seuls quatre ou cinq ouvrages posent problème". Tous ces ponts sont sous surveillance.