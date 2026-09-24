Concours : "Imagine l’Europe de demain", la jeunesse réunionnaise invitée à transformer ses idées en projets

Du 1er octobre 2026 au 10 janvier 2027, l’association Roulé Mon Z’Avirons lance le concours "Imagine l’Europe de demain", destiné aux jeunes Réunionnais âgés de 12 à 30 ans. L’ambition est claire : permettre à la jeunesse de ne pas seulement parler de l’Europe, mais de contribuer concrètement à la construire. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les participants sont invités à imaginer une initiative en faveur d’une Europe plus solidaire, plus durable et plus inclusive. Les candidatures pourront être déposées individuellement ou en équipe de quatre personnes maximum.

À l’issue du concours, quatre projets seront sélectionnés et bénéficieront d’un soutien financier compris entre 200 et 1 000 euros, versé sous la forme de dépenses directement consacrées à leur réalisation. Chaque candidat pourra également être accompagné par un mentor afin de structurer son idée et de la transformer en une action réalisable.

- La Réunion : loin du continent, mais au cœur de l’Europe -

La place de La Réunion dans l’Europe s’inscrit dans une histoire longue. Devenue département français en 1946, La Réunion participe depuis les débuts de la construction européenne à cette communauté politique, économique et humaine. Aujourd’hui, elle fait partie des neuf régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Son éloignement du continent européen, son insularité, son relief, son exposition aux risques naturels et les contraintes liées à la taille de son marché sont reconnus par l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Mais être une région ultrapériphérique ne signifie pas être à la périphérie du projet européen.

Située au cœur de l’océan Indien, La Réunion constitue au contraire une véritable porte de l’Europe sur le monde. Sa jeunesse, sa diversité culturelle, sa biodiversité exceptionnelle, sa capacité d’innovation et son ouverture sur son environnement régional représentent des forces pour l’ensemble de l’Union européenne.

Nous sommes géographiquement éloignés du continent européen, mais nous sommes pleinement européens.

L’Europe ne se limite pas à Bruxelles, Strasbourg ou aux frontières du continent. Elle vit également aux Avirons, à Saint-Denis, dans les Hauts, dans les quartiers, dans les établissements scolaires, dans les associations et dans les projets portés quotidiennement par les jeunes Réunionnais.

- Faire de la jeunesse une actrice de l’Europe -

À travers ce concours, Roulé Mon Z’Avirons souhaite rapprocher l’Europe de la vie quotidienne des jeunes et leur permettre de s’en emparer.

Trop souvent, l’Europe est perçue comme une réalité lointaine, institutionnelle ou difficile d’accès. Pourtant, elle intervient concrètement dans de nombreux domaines : mobilité, formation, environnement, engagement citoyen, emploi, inclusion, lutte contre les discriminations, culture ou encore solidarité.

Avec "Imagine l’Europe de demain", nous faisons le choix de partir des idées et des préoccupations de la jeunesse réunionnaise.

Comment renforcer la solidarité entre les territoires ?

Comment mieux protéger notre environnement ?

Comment lutter contre les inégalités et les discriminations ?

Comment favoriser l’engagement, la mobilité et la participation des jeunes ? Comment construire une Europe plus proche de ses citoyens et davantage attentive aux réalités des territoires ultramarins ?

Toutes les idées sont les bienvenues, dès lors qu’elles peuvent déboucher sur un projet concret et utile.

- Imaginer, proposer, expérimenter -

Ce concours ne cherche pas uniquement à récompenser les projets les plus aboutis. Il souhaite faire émerger des initiatives nouvelles, accompagner leur maturation et donner aux jeunes la confiance nécessaire pour agir.

Aucune expérience particulière n’est exigée. Une idée, une envie de changer les choses et la volonté de passer à l’action peuvent suffire pour commencer. Les mentors mobilisés aideront les participants à préciser leurs objectifs, construire leur budget et organiser la mise en œuvre de leur projet.

Pour Roulé Mon Z’Avirons, la citoyenneté européenne ne peut pas être une notion abstraite. Elle doit se vivre, s’expérimenter et se construire sur chaque territoire.

Parce que l’Europe de demain ne peut pas être pensée sans sa jeunesse. Parce qu’elle ne peut pas se construire sans les territoires ultramarins.

Parce que La Réunion n’est pas aux marges de l’Europe : elle en est l’un des visages, l’une des forces et l’un des horizons.

Nous appelons donc les jeunes de 12 à 30 ans à prendre toute leur place, à faire entendre leur voix et à transformer leurs idées en actions.

- Informations pratiques -

● Public concerné : jeunes de 12 à 30 ans ;

● Participation : individuelle ou en équipe de quatre personnes maximum ; ● Dépôt des candidatures : du 1er octobre 2026 au 10 janvier 2027 ; ● Nombre de projets soutenus : 4 financièrements et tous les projets en méthodologie;

● Soutien accordé : de 200 à 1 000 euros par projet, sous la forme de dépenses liées à sa réalisation ;

● Accompagnement : mise à disposition d’un mentor pendant le processus ; ● Inscription : en ligne sur HelloAsso, à partir du lien par Roulé Mon Z’Avirons.

Le concours est porté par Roulé Mon Z’Avirons, avec le soutien de l’Union européenne, de la Fondation EDF et de ses partenaires.

- À propos de Roulé Mon Z’Avirons -

Implantée aux Avirons depuis 2018, l’association Roulé Mon Z’Avirons agit auprès des habitants et particulièrement de la jeunesse dans les domaines de l’engagement citoyen, de l’éducation populaire, de la mobilité européenne, de l’inclusion numérique, de l’accompagnement associatif, du mentorat et de la solidarité.

Par ses actions locales et européennes, elle défend une conviction forte : chaque jeune, quel que soit son parcours ou son lieu de vie, doit pouvoir être accompagné, prendre des initiatives et devenir acteur de son territoire.



