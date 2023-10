Arrivé à bon port, le Marion Dufresne amène avec lui 500.000 litres d’eau embouteillée à Mayotte

Le vendredi 29 septembre, c'est 500.000 litres d'eau embouteillée qui ont quitté La Réunion à bord du Marion Dufresne avec, comme destination, Mayotte. Ce lundi 2 octobre, après trois jours en mer, le navire est arrivé au port de Longoni. "Cette eau permettra d’assurer l’approvisionnement du circuit de distribution pour les publics vulnérables, mis en place à Mayotte depuis le 21 septembre", précise le ministère. En tout, ce sont 1,8 millions de litres d’eau en bouteilles qui auront été acheminées depuis La Réunion vers Mayotte, en trois transferts. D’autres acheminements sont programmés jusqu’à la fin de l’année.

Déchargée très rapidement, cette eau permettra d’assurer l’approvisionnement du circuit de distribution pour les publics vulnérables, annoncée par Monsieur Philippe Vigier, ministre délégué chargé des Outre-mer, en lien étroit avec Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, le 2 septembre dernier.

L'eau sera distribuée aux publics les plus fragiles comme les nourrissons, femmes enceintes, personnes en situation de handicap ou touchées d’affections de longue durée et habitants de plus de 65 ans. Un engagement pris par le ministre délégué chargé des Outre-mer.

Ces distributions d’eau gratuites aux personnes vulnérables ont débuté le 21 septembre et se poursuivent quotidiennement avec l’appui des communes et des forces armées. 80 000 litres d’eau potable sont ainsi distribués chaque jour dans l’ensemble du département.

Avec le Marion Dufresne, ce sont 1,8 millions de litres d’eau en bouteille qui auront été acheminées depuis La Réunion depuis le 20 septembre. Ces livraisons soutiennent les Mahorais et les personnes les plus fragiles, confrontés cette année à une sécheresse sans précédent. D’autres acheminements sont programmés jusqu’à la fin de l’année, en lien avec le préfet de la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien.

