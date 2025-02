Vol MH370 de la Malaysia Airlines : 10 ans après, les recherches pour retrouver l’avion ont repris

Plus de dix ans après la disparition de l'avion du vol MH370 de Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin, la Malaisie a annoncé de nouvelles recherches. La société d'exploration maritime Ocean Infinity a repris les recherches pour l'avion disparu le 8 mars 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à son bord. Pour rappel, un premier morceau de l'avion avait été retrouvé à Saint-André à La Réunion le jeudi 30 juillet 2015 par Johnny Bègue (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le ministre a salué "le volontarisme d’Ocean Infinity à déployer ses navires" pour reprendre les recherches du Boeing 777 disparu, sans préciser quand les recherches avaient repris. Selon lui, les détails sur leur durée n’ont pas encore été négociés.

Le gouvernement malaisien avait annoncé fin décembre avoir approuvé le lancement de nouvelles recherches pour retrouver l’avion mystérieusement disparu il y a dix ans. Ces investigations ont lieu "dans une nouvelle zone estimée à 15.000 kilomètres carrés dans le sud de l’océan Indien".



Une seule hypothèse sur les trois évoquées dans le documentaire est "scientifiquement possible" selon un expert en aéronautique et défense.

La Malaisie avait déjà donné son accord en 2024 pour relancer les recherches de l'appareil du vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu en mars 2014 peu après son décollage de Kuala Lumpur.

- Un débris de l'avion retrouvé à La Réunion -

Un premier morceau de l'avion avait été retrouvé à Saint-André à La Réunion par Johnny Bègue.

Le 29 juillet 2015, Johnny Bègue, emploi vert à Saint-André, découvre un morceau de l'aile du Boeing 777 de la Malaysia Airlines.

Cette découverte, Johnny Bègue l'a faite alors qu'il nettoyait le littoral de l'Étang Bois-Rouge, en compagnie de son équipe. Il s'agit du seul débris officiellement identifié comme provenant de l'avion. Aujourd'hui, le mystère reste entier sur les circonstances de la disparition du MH 370.

- Plus grand mystère de l’aviation civile moderne -

Le 8 mars 2014, l’avion effectuant la liaison Kuala Lumpur-Pékin avait disparu. Si certains débris semblant lui appartenir avaient ensuite été récupérés dans l’océan Indien, aucune trace des 239 personnes à bord, pour les deux tiers des Chinois, n’a été retrouvée.

Les causes de cette disparition - le plus grand mystère de l’aviation civile moderne - font l’objet de multiples spéculations. Différentes théories - suicide du pilote, accident en mer ou tir de missile - ont été avancées au fil des ans pour essayer d’expliquer cette disparition, qualifiée de "presque inconcevable" par les enquêteurs australiens ayant coordonné les premières recherches.

Ces recherches maritimes, pendant près de trois ans sur 120.000 km² dans l’océan Indien, les plus importantes de l’histoire, avaient été interrompues en janvier 2017. Une société d’exploration américaine avait ensuite lancé des recherches privées en 2018, mais celles-ci se sont achevées après plusieurs mois d’exploration des fonds marins, sans succès. Nombre de proches de victimes accusent Malaysia Airlines et la Malaisie de cacher des informations, ce que les intéressés contestent.

